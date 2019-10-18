Почему люди мажут зубной пастой гениталии и какие последствия это может иметь

Среди людей бытует мнение, что зубная паста предназначена не только для гигиены зубов, но и для лечения других интимных частей тела. Мужчины якобы могут использовать ее для лечения простаты, а женщины – для подтяжки вагины.

Почему такие методы "лечения" могут навредить здоровью и даже нанести серьезные травмы написали New York Post.

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Почему мужчины мажут зубную пасту на член

На YouTube однажды появился ролик от пользователя, который рассказывал о чудодейственных лечебных свойствах зубной пасты. Некоторые из них набрали по несколько сотен тысяч просмотров, а фейковая информация начала распространяться через социальные сети и слухи.

Он уверял, что с помощью зубной пасты можно остановить преждевременную эякуляцию и избавиться от эректильной дисфункции. Блогер обещал, что если в течение недели головку члена мазать зубной пастой, то мужчина сможет заниматься сексом на 30 минут дольше.

Автор видео также считал, что паста – идеальный метод лечения, ведь "не вызывает аллергии", является дешевой и женщина "никак не заметит".



Почему нельзя мазать зубную пасту на гениталии

Чем это вредно

Фармацевты опровергают эти утверждения, ведь мята и другие химические примеси могут сильно раздражать нежную кожу.

Намазывание зубной пастой обжигает головку члена, что может привести даже к появлению волдырей и шрамов. Урологи утверждают, что использование зубной пасты как лубриканта опасна для женщины и может занести инфекцию во влагалище.



Вред зубной пасты на гениталиях

Почему нельзя мазать вагину зубной пастой

Некоторые женщины действительно используют зубную пасту, чтобы попытаться подтянуть свое влагалище.

Этот миф не только бессмысленный, но и вредный. Введение зубной пасты во влагалище или намазывание на вульву не только приводит к ожогам, но и может нарушить естественную микрофлору влагалища. Нарушение микрофлоры влагалища приводит к потенциальным инфекциям, таким как бактериальный вагиноз или молочница. И вообще, все организмы, которые предназначены для защиты влагалища от возможных инфекций рискуют быть уничтоженными. Это грозит не только инфекционными болезнями, но и уменьшением шансов забеременеть.

Не стоит стесняться своих партнеров. Будьте уверены в себе и собственной коже. Тем более, существует множество упражнений, благодаря которым можно сделать влагалище более упругим, например, упражнения Кегеля или йога.

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