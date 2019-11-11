Почему лучше развестись, чем жить в постоянных ссорах

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Ссоры больше вредят здоровью, чем развод
Ссоры больше вредят здоровью, чем развод / unsplash.com

В долгосрочной перспективе для здоровья семейные ссоры гораздо опаснее, чем последствия развода.

К такому неожиданному выводу пришли психологи из Университета Техаса. Семей без ссор просто не бывает, и все зависит от того, сколько супруги могут этих ссор выдержать.

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И вот теперь исследование показало, что в долгосрочной перспективе для здоровья человека постоянные ссоры с мужем\женой, родителями, братьями и сестрами или другими родственниками более опасны, чем развод с партнером.

В частности, такие родственные ссоры повышают риск инсультов, болей в спине и головных болей. А вот развод с мужем или возлюбленным не наносит такого мощного удара по здоровью. Возможно, потому, что это разовое событие, а не стресс, который длится месяцами и годами.

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Ученые из Техаса наблюдали за 2 802 людьми на протяжении 20 лет. Все они подробно рассказывали о своем здоровье, а также семейных, романтических отношениях. Их спрашивали о том, как часто родственники критикуют их, и в какой степени они могут положиться на родных при каких-то неприятных ситуациях.

Исследователей интересовало количество семейных ссор с супругами или партнерами, а также их отношение друг к другу. Общий уровень здоровья оценивался по целому ряду болезней и хронических состояний. Впрочем, в отчете не сообщается, какие именно болезни вошли в этот рейтинг. Но речь идет о том, что уровень здоровья определялся по пятибалльной шкале от очень плохого к прекрасному.

Установлена ​​прямая связь между постоянными семейными ссорами и резким ухудшением здоровья в течение следующих 10 лет. А вот связи между разводом с любимым, партнером или супругом и последующим резким ухудшением здоровья выявлено не было. Это заставляет усомниться в воздействии так называемого синдрома разбитого сердца.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Психология Новости Здоровье Стресс
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