Что такое синдром Аспергера и какие известные люди им болеют

Синдром Аспергера – нарушение в развитии, в основе которого заключаются трудности в социуме. Стоит отметить, что люди с синдромом Аспергера встречаются редко, однако обладают высоким интеллектом, реже – просто нормальным.

Люди с синдромом Аспергера имеют ограниченный круг интересов и не меняют модели своего поведения. Несмотря на то, что сейчас диагноз синдрома Аспергера уже не используется и относится к высокофункциональному аутизму, множество ранее диагностированных людей все еще идентифицируют себя как "Аспи".

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Люди с этим синдромом сталкиваются со многими трудностями в социуме, им довольно трудно среди людей, ведь их мало кто понимает. Однако это не мешает людям "Аспи" построить карьеру, создать семью и прожить счастливую жизнь. Самое главное – найти русло, в котором этот человек будет развиваться. Благодаря хорошему лечению можно запросто прикрыть слабые места человека "Аспи", обнажив перед социумом только сильные стороны.

Синдром Аспергера: признаки у взрослых и детей

Трудно найти друзей;

Ограниченный круг интересов, который граничит с одержимостью;

Проблемы с эмпатией;

Ограниченное использование мимики, жестов и тела;

Человек разговаривает только с тем, с кем комфортно, а с другими молчит;

Диалог превращается в монолог этого человека, и он не понимает, что другой хочет что-то сказать или уйти;

Несогласованные движения или неуклюжесть;

Возможна тревога и депрессия

Можно ли вылечить этот синдром?

Когнитивная поведенческая терапия способна помочь решить тревогу, а также другие личные проблемы. Занятия, обучающие социальным навыкам, помогают таким людям в общении и понимании социума. Физическая терапия исправляет координацию, а занятия с логопедом могут предоставить людям "Аспи" контроль над голосом.

Кроме того, психоактивные лекарственные средства могут помочь справиться с навязанной тревожностью, депрессией, дефицитом внимания и гиперактивностью (СДВГ).

Сильные стороны людей с синдромом Аспергера

Целеустремленность и настойчивость;

Проницательность и индукция;

Внимание к деталям;

Скрупулезность;

Синдром Аспергера и известные люди

Энди Уорхол;

Билл Гейтс;

Сэр Энтони Хопкинс;

Ганс Кристиан Андерсен;

Тим Бертон;

Льюис Кэрролл;

Чарльз Дарвин;

Альберт Эйнштейн;

Томас Джефферсон;

Стив Джобс;

Стэнли Кубрик;

Микеланджело;

Вольфганг Амадей Моцарт;

Сэр Исаак Ньютон;

Никола Тесла;

Люди с синдромом Аспергера взвешенные, непоколебимые и решительные люди. Они не способны рассеиваться по мелочам и обычно занимаются тем, что у них получается лучше всего. Возможно, они не такие положительные в общении, однако их самоотдаче и способности идти к цели можно только позавидовать.

Некоторые исследователи утверждают, что этот синдром следует рассматривать как познавательный стиль, а не расстройство, и его следует исключить из стандартного пособия диагностики и статистики, так же как и изъяли гомосексуальность.

Они говорят, что даже если в социальном мире нет большой пользы от такой скрупулезности, однако в мире математики, вычислительной техники, каталогизации, музыки, лингвистики, инженерии и науки такой взгляд на детали ведет лишь к успеху, а не к неудаче.

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