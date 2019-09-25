Что такое синдром Аспергера и какие известные люди им болеют
Синдром Аспергера – нарушение в развитии, в основе которого заключаются трудности в социуме. Стоит отметить, что люди с синдромом Аспергера встречаются редко, однако обладают высоким интеллектом, реже – просто нормальным.
Люди с синдромом Аспергера имеют ограниченный круг интересов и не меняют модели своего поведения. Несмотря на то, что сейчас диагноз синдрома Аспергера уже не используется и относится к высокофункциональному аутизму, множество ранее диагностированных людей все еще идентифицируют себя как "Аспи".
Читайте также: Как правильно воспитывать детей с аутизмом
Люди с этим синдромом сталкиваются со многими трудностями в социуме, им довольно трудно среди людей, ведь их мало кто понимает. Однако это не мешает людям "Аспи" построить карьеру, создать семью и прожить счастливую жизнь. Самое главное – найти русло, в котором этот человек будет развиваться. Благодаря хорошему лечению можно запросто прикрыть слабые места человека "Аспи", обнажив перед социумом только сильные стороны.
Синдром Аспергера: признаки у взрослых и детей
- Трудно найти друзей;
- Ограниченный круг интересов, который граничит с одержимостью;
- Проблемы с эмпатией;
- Ограниченное использование мимики, жестов и тела;
- Человек разговаривает только с тем, с кем комфортно, а с другими молчит;
- Диалог превращается в монолог этого человека, и он не понимает, что другой хочет что-то сказать или уйти;
- Несогласованные движения или неуклюжесть;
- Возможна тревога и депрессия
Можно ли вылечить этот синдром?
Когнитивная поведенческая терапия способна помочь решить тревогу, а также другие личные проблемы. Занятия, обучающие социальным навыкам, помогают таким людям в общении и понимании социума. Физическая терапия исправляет координацию, а занятия с логопедом могут предоставить людям "Аспи" контроль над голосом.
Кроме того, психоактивные лекарственные средства могут помочь справиться с навязанной тревожностью, депрессией, дефицитом внимания и гиперактивностью (СДВГ).
Сильные стороны людей с синдромом Аспергера
- Целеустремленность и настойчивость;
- Проницательность и индукция;
- Внимание к деталям;
- Скрупулезность;
Синдром Аспергера и известные люди
- Энди Уорхол;
- Билл Гейтс;
- Сэр Энтони Хопкинс;
- Ганс Кристиан Андерсен;
- Тим Бертон;
- Льюис Кэрролл;
- Чарльз Дарвин;
- Альберт Эйнштейн;
- Томас Джефферсон;
- Стив Джобс;
- Стэнли Кубрик;
- Микеланджело;
- Вольфганг Амадей Моцарт;
- Сэр Исаак Ньютон;
- Никола Тесла;
Люди с синдромом Аспергера взвешенные, непоколебимые и решительные люди. Они не способны рассеиваться по мелочам и обычно занимаются тем, что у них получается лучше всего. Возможно, они не такие положительные в общении, однако их самоотдаче и способности идти к цели можно только позавидовать.
Некоторые исследователи утверждают, что этот синдром следует рассматривать как познавательный стиль, а не расстройство, и его следует исключить из стандартного пособия диагностики и статистики, так же как и изъяли гомосексуальность.
Они говорят, что даже если в социальном мире нет большой пользы от такой скрупулезности, однако в мире математики, вычислительной техники, каталогизации, музыки, лингвистики, инженерии и науки такой взгляд на детали ведет лишь к успеху, а не к неудаче.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.