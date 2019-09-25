Что такое синдром Аспергера и какие известные люди им болеют

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Синдром Аспергера: признаки у взрослых и детей, диагностика, лечение
Синдром Аспергера: диагностика / news.tut.by

Синдром Аспергера – нарушение в развитии, в основе которого заключаются трудности в социуме. Стоит отметить, что люди с синдромом Аспергера встречаются редко, однако обладают высоким интеллектом, реже – просто нормальным.

Люди с синдромом Аспергера имеют ограниченный круг интересов и не меняют модели своего поведения. Несмотря на то, что сейчас диагноз синдрома Аспергера уже не используется и относится к высокофункциональному аутизму, множество ранее диагностированных людей все еще идентифицируют себя как "Аспи".

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Люди с этим синдромом сталкиваются со многими трудностями в социуме, им довольно трудно среди людей, ведь их мало кто понимает. Однако это не мешает людям "Аспи" построить карьеру, создать семью и прожить счастливую жизнь. Самое главное – найти русло, в котором этот человек будет развиваться. Благодаря хорошему лечению можно запросто прикрыть слабые места человека "Аспи", обнажив перед социумом только сильные стороны.

Синдром Аспергера: признаки у взрослых и детей

  • Трудно найти друзей;
  • Ограниченный круг интересов, который граничит с одержимостью;
  • Проблемы с эмпатией;
  • Ограниченное использование мимики, жестов и тела;
  • Человек разговаривает только с тем, с кем комфортно, а с другими молчит;
  • Диалог превращается в монолог этого человека, и он не понимает, что другой хочет что-то сказать или уйти;
  • Несогласованные движения или неуклюжесть;
  • Возможна тревога и депрессия

Можно ли вылечить этот синдром?

Когнитивная поведенческая терапия способна помочь решить тревогу, а также другие личные проблемы. Занятия, обучающие социальным навыкам, помогают таким людям в общении и понимании социума. Физическая терапия исправляет координацию, а занятия с логопедом могут предоставить людям "Аспи" контроль над голосом.

Кроме того, психоактивные лекарственные средства могут помочь справиться с навязанной тревожностью, депрессией, дефицитом внимания и гиперактивностью (СДВГ).

Сильные стороны людей с синдромом Аспергера

  • Целеустремленность и настойчивость;
  • Проницательность и индукция;
  • Внимание к деталям;
  • Скрупулезность;

Синдром Аспергера и известные люди

  • Энди Уорхол;
  • Билл Гейтс;
  • Сэр Энтони Хопкинс;
  • Ганс Кристиан Андерсен;
  • Тим Бертон;
  • Льюис Кэрролл;
  • Чарльз Дарвин;
  • Альберт Эйнштейн;
  • Томас Джефферсон;
  • Стив Джобс;
  • Стэнли Кубрик;
  • Микеланджело;
  • Вольфганг Амадей Моцарт;
  • Сэр Исаак Ньютон;
  • Никола Тесла;

Люди с синдромом Аспергера взвешенные, непоколебимые и решительные люди. Они не способны рассеиваться по мелочам и обычно занимаются тем, что у них получается лучше всего. Возможно, они не такие положительные в общении, однако их самоотдаче и способности идти к цели можно только позавидовать.

Некоторые исследователи утверждают, что этот синдром следует рассматривать как познавательный стиль, а не расстройство, и его следует исключить из стандартного пособия диагностики и статистики, так же как и изъяли гомосексуальность.

Они говорят, что даже если в социальном мире нет большой пользы от такой скрупулезности, однако в мире математики, вычислительной техники, каталогизации, музыки, лингвистики, инженерии и науки такой взгляд на детали ведет лишь к успеху, а не к неудаче.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Звездные болезни Билл Гейтс Стив Джобс Психология
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