Создали биопринтер, который печатает кожу прямо на ране

23 Читати новину українською
Биопринтер
Биопринтер / polovtsev2.wordpress.com

Ученые в США спроектировали биопринтер, который сможет синтезировать кожу слой за слоем прямо на ране.

Как устроен биопринтер? Образцы клеток пациента размножают в лаборатории и загружают в аппарат, который содержит гидрогель с кератиноцитами и гидрогель с фибробластами, пишет журнал Nature's Scientific Reports.

Читайте также: Первая помощь при ранах

Печатающие головки наносят клетки на поврежденный участок – и восстановление нормальной структуры кожи значительно ускоряется.

Сейчас лечение ран и ожогов осуществляется, как правило, трансплантацией ткани. Однако часто встречаются сложные случаи, когда неповрежденной кожи просто недостаточно для осуществления процедуры.


Биопринтер печатает кожу на ране

Разумеется, возможна пересадка покровов донора, но в таком случае трудности не заканчиваются, а только начинаются из-за высокого риска иммунного отторжения ткани.

Новая технология может прийти на смену болезненным кожным трансплантатам, после которых остаются шрамы. Биопринтер должен ускорить и удешевить лечение после травм и ожогов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
В джинсах и с непокрытой головой: Епифаний стремится изменить церковные каноны
сегодня
884
Теги: Техно Новости Здоровье Лечение Здоровье Медицина
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
2 марта 12:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 1094
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
1 марта 16:01 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 478
Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
28 февраля 16:00 Как контролировать эмоции и сохранить психическое здоровье
276
Тест: что вы знаете о сексе?
27 февраля 21:00 Тест: что вы знаете о сексе?
Олександр Бевза 1496
Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
26 февраля 19:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
479
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук