Создали биопринтер, который печатает кожу прямо на ране

Ученые в США спроектировали биопринтер, который сможет синтезировать кожу слой за слоем прямо на ране.

Как устроен биопринтер? Образцы клеток пациента размножают в лаборатории и загружают в аппарат, который содержит гидрогель с кератиноцитами и гидрогель с фибробластами, пишет журнал Nature's Scientific Reports.

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Печатающие головки наносят клетки на поврежденный участок – и восстановление нормальной структуры кожи значительно ускоряется.

Сейчас лечение ран и ожогов осуществляется, как правило, трансплантацией ткани. Однако часто встречаются сложные случаи, когда неповрежденной кожи просто недостаточно для осуществления процедуры.



Биопринтер печатает кожу на ране

Разумеется, возможна пересадка покровов донора, но в таком случае трудности не заканчиваются, а только начинаются из-за высокого риска иммунного отторжения ткани.

Новая технология может прийти на смену болезненным кожным трансплантатам, после которых остаются шрамы. Биопринтер должен ускорить и удешевить лечение после травм и ожогов.

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