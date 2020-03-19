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Трамп готовится к затяжной пандемии коронавируса: детали плана действий США

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Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса. Она может затянуться на более 18 месяцев.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на федеральный план действий по противодействию коронавирусу.

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Детали плана действий США по противодействию коронавирусу

  • Американские эксперты в отчете отмечают, что пока сложно прогнозировать, как будет распространяться коронавирус и насколько серьезной будет вспышка.
  • В этом же документе администрация Трампа считает, что пандемия продлится 18 месяцев, однако изложенный в ней план действий предусматривает более длительные сроки пандемии.
  • В отчете не раз указывают риски, связанные с нехваткой медицинского оборудования, что может негативно сказаться на способности правительства выполнять свои задачи.
  • Может также возникнуть нехватка продуктов, что скажется на системе здравоохранения, службах экстренной помощи и других элементах критически важной инфраструктуры.

Коронавирус в США: последние новости

  • По состоянию на 19 марта в США зафиксировали более 9 тысяч заражений коронавирусом. Умерли более 150 человек.
  • Вирус распространился во всех 50 штатах страны.
  • С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой.
  • Впоследствии США и Канада закрыли границы между собой. С 17 марта США остановили транспортное сообщение с Великобританией.
  • Американский президент Дональд Трамп объявил в США чрезвычайное положение.
  • На первых добровольцах уже испытали вакцину против коронавируса.
  • У двух конгрессменов обнаружили два случая заражения коронавирусом. Говорится о республиканце Марио Диасе-Баларте и демократе Бене Майкле МакАдамсе.

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Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Новости политики Новости США Лечение Дональд Трамп
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