Трамп готовится к затяжной пандемии коронавируса: детали плана действий США

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план на случай непредвиденных обстоятельств, связанных с пандемией коронавируса. Она может затянуться на более 18 месяцев.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на федеральный план действий по противодействию коронавирусу. К теме В Конгрессе США обнаружили два случая заражения коронавирусом Детали плана действий США по противодействию коронавирусу Американские эксперты в отчете отмечают, что пока сложно прогнозировать, как будет распространяться коронавирус и насколько серьезной будет вспышка.

В этом же документе администрация Трампа считает, что пандемия продлится 18 месяцев, однако изложенный в ней план действий предусматривает более длительные сроки пандемии.

В отчете не раз указывают риски, связанные с нехваткой медицинского оборудования, что может негативно сказаться на способности правительства выполнять свои задачи.

Может также возникнуть нехватка продуктов, что скажется на системе здравоохранения, службах экстренной помощи и других элементах критически важной инфраструктуры. Коронавирус в США: последние новости По состоянию на 19 марта в США зафиксировали более 9 тысяч заражений коронавирусом. Умерли более 150 человек.

Вирус распространился во всех 50 штатах страны.

С 13 марта Соединенные Штаты временно остановили на месяц транспортное сообщение с Европой.

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