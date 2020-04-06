Украина стала первым соавтором резолюции ООН по противодействию коронавирусу

Украина стала соавтором инициативы ООН по улучшению глобального доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию в связи с пандемией COVID-19. Также Украина уже выступила с призывом к другим государствам-членам ООН поддержать этот документ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

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Новый проект резолюции должен поощрить государства-члены ООН увеличить финансирование для разработок вакцин и лекарств, для использования цифровых технологий, а также для усиления международного научного взаимодействия и координации в борьбе с COVID-19.

Также документ призывает к предотвращению спекуляции с медицинскими ресурсами на уровне каждого государства. Кроме того, инициатива побуждает генсеков ООН, ВОЗ и других учреждений ООН приложить усилия, чтобы профилактические инструменты, лабораторное тестирование, реагенты, диагностика, лекарства и будущая вакцина от коронавируса были доступны для всех, особенно для развивающихся стран.

Украина первой выступила соавтором проекта резолюции ГА ООН, инициированной Мексикой, по укреплению международного взаимодействия для обеспечения глобального доступа к медикаментам, вакцинам и медицинскому оборудованию, необходимых в борьбе против COVID-19

– рассказал Кислица.



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