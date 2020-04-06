Украина стала первым соавтором резолюции ООН по противодействию коронавирусу
Украина стала соавтором инициативы ООН по улучшению глобального доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию в связи с пандемией COVID-19. Также Украина уже выступила с призывом к другим государствам-членам ООН поддержать этот документ.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.
К теме Тесты на антитела к коронавирусу: новое масштабное исследование
Новый проект резолюции должен поощрить государства-члены ООН увеличить финансирование для разработок вакцин и лекарств, для использования цифровых технологий, а также для усиления международного научного взаимодействия и координации в борьбе с COVID-19.
Также документ призывает к предотвращению спекуляции с медицинскими ресурсами на уровне каждого государства. Кроме того, инициатива побуждает генсеков ООН, ВОЗ и других учреждений ООН приложить усилия, чтобы профилактические инструменты, лабораторное тестирование, реагенты, диагностика, лекарства и будущая вакцина от коронавируса были доступны для всех, особенно для развивающихся стран.
Украина первой выступила соавтором проекта резолюции ГА ООН, инициированной Мексикой, по укреплению международного взаимодействия для обеспечения глобального доступа к медикаментам, вакцинам и медицинскому оборудованию, необходимых в борьбе против COVID-19
– рассказал Кислица.
Как не заболеть коронавирусом / Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
В Турции успешно испытали вакцину от коронавируса: результатысегодня , 09:51
-
В Киево-Печерской лавре зафиксировали 4 случая заражения COVID-19сегодня , 12:23
-
В Украине 1319 человек заболели коронавирусомсегодня , 09:12
-
Цистит: симптомы, лечение, причины возникновениясегодня , 15:44
-
Куда обращаться при подозрении на коронавирус, если нет декларации с врачомсегодня , 16:21
-
Коронавирус в Украине: на Тернопольщине возросло количество инфицированных медиков до 44сегодня , 15:36