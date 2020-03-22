В Италии показали больницу из эпицентра заражения коронавирусом: шокирующие фото и видео

Впервые журналистам показали главное медицинское учреждение в городе Бергамо в Италии. Это фактически эпицентр заражения коронавирусом в стране.

На кадрах журналистов британского издания Sky news видно, как врачи непрерывно оказывают помощь тем, кому нужны аппараты для дыхания.

Важно Мы не можем сдержать ситуацию и уже не считаем мертвых, – медсестра о ситуации в Италии

Кровати больных разместили даже в коридорах. Персонал объясняет, что важен каждый метр больницы. Несмотря на то, что эта больница является одной из самых современных в Европе.

В интервью медики признались, что для них это испытание. Они не ожидали, что в их помощи будет нуждаться такое большое количество людей одновременно.

Смотрите фото из больницы / Фото Sky news

"Я никогда не испытывал такого стресса. Я врач интенсивного отделения, поэтому привык к сложным ситуациям. Но когда люди умирают без лечения и ты не можешь помочь – это сложно. Нас 100 анестезиологов. Мы делаем все возможное. Но этого недостаточно", – рассказал врач Лоренсо Грациоли.

Смотрите видео из больницы в Италии:



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