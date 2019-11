Впервые в истории врачи успешно пересадили пенис с мошонкой

В 2018 году прошла первая трансплантация пениса и мошонки мужчине, который потерял свой детородный орган подорвавшись на мине в Афганистане. Прошло полтора года и ученые наконец отчитались об успешности проделанной операции: орган прижился, а мужчина может не только чувствовать эрекцию, но и оргазм.

В 2010 году американский военнослужащий подорвался на пехотной мине во время операции в Афганистане, из-за чего ему пришлось ампутировать ноги, мошонку и пенис. Пациент привык к протезам ног, но не мог смириться с потерей своего репродуктивного органа и чувствовал себя неполноценным, сообщает The New England Journal of Medicine.

В 2013 году мужчине предложили пересадить член от умершего донора, и он согласился. Донор нашелся только через 5 лет после предложения. На тот момент в мире еще никто не проводил операции по трансплантации пениса с трупа.

Ситуация военного – не единственный случай, ведь в США около 400 человек с такими травмами, и обычно им предлагают восстановить пенис из тканей, сосудов и нервов с другого участка тела. Но у такого имплантата есть недостатки, ведь, например, для удовлетворения половых потребностей мучжина должен использовать половой протез.



Команда хирургов, успешно провела трансплантацию репродуктивного мужского органа

За день до операции медики решили, что будут пересаживать не только пенис, но и мошонку части брюшной стенки. Это был двойной нонсенс, ведь к 2018 году в мире было произведено всего три трансплантации, при которых пересаживали только половой член.

Пересадка оказалась очень сложной – операция, в которой приняло участие 11 хирургов, длилась 14 часов.

Врачи довольны результатом и говорят, что трансплантация была очень важной для ветерана войны, ведь после получения травмы он никак не мог смириться с ситуацией – думал о самоубийстве и злоупотреблял наркотическими обезболивающими.

Сейчас пациент уверяет, что снова чувствует себя полноценным и качество жизни заметно улучшилось. Наконец он может мочиться стоя, у него почти такая же хорошая эрекция, как до травмы и он даже испытывает оргазм (лишь изредка принимает вспомогательные препараты для потенции).

Команда врачей настроена и в дальнейшем проводить такие операции, однако донора найти очень сложно.

