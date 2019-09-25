Скандал у МОЗ: чи загрожує Скалецька реформам Супрун та її команді

Працівники Міністерства охорони здоров’я України заявляють про загрозу зриву медичної реформи та політичні утиски. Керівництво МОЗ запевняє, що немає ані утисків, ані загрози зриву реформи. Що відбувається та хто говорить правду – розбирались журналісти 24 каналу.

Який скандал розгорається у команді нової міністерки здоров’я Зоряни Скалецької та що може допомогти його врегулювати – давайте вивчати разом.

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Чому у МОЗ назріває скандал

Тому що у стосунках керівної команди міністерки Зоряни Скалецької та працівників директоратів міністерства щось очевидно пішло не так. Настільки не так, що держслужбовці навіть написали лист прем’єр-міністру, аби той виступив посередником у діалозі між співробітниками одного міністерства.

У публічній площині скандал почався із наради, яка відбулась 23 вересня. Її скликали після того, як новопризначений заступник міністра охорони здоров’я Михайло Загрійчук (який наразі виконує обов'язки міністра, поки Скалецька бере участь у засідання асамблеї ООН) запропонував написати заяву на звільнення гендиректору Директорату медичних послуг Оксані Сухоруковій. Вона йому відмовила. Під час зустрічі із працівниками МОЗ Загрійчук підтверджує свої наміри звільнити Сухорукову через "різне бачення" і переконує колектив залишитися і не звільнятися. Запис цієї зустрічі опублікували ЗМІ. Після цього більше 40 працівників міністерства підписали відкритий лист до Гончарука.

Що кажуть держслужбовці?

Що є ризик зриву медичної реформи через дії нового керівництва МОЗ. Що вбачають тиск на керівництво директоратів міністерства, який можна вважати політично вмотивованим. Що окремим працівникам пропонують звільнятись через різне бачення роботи у відомстві.

Нам прямо кажуть, що тепер треба працювати "по понятіям". Українці мають право знати, що дії керівництва всередині міністерства кардинально відрізняються від того, що потрапляє в публічні заяви,

– написано у листі.

Також держслужбовці заявляють, що "робота міністерства фактично паралізована останні 3,5 тижні". У тексті повідомляється про проблеми з підписами щодо закупівель та поставки ліків, закупівлі машин екстреної медичної допомоги, призупинення процесу автономізації кількох медзакладів, блокування рішень для роботи Національної служби здоров’я тощо.

Що каже керівництво МОЗ?

Що немає про що перейматись – реформу ніхто не згортає, політичного тиску ніхто не робить. Очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька у відповідь на лист анонсувала аудит усіх працівників відомства, але наголошує, що це не означає згортання реформ її попередниці Уляни Супрун.

Аудит – чесна оцінка роботи. І нашу роботу теж потім будуть оцінювати. Проте наше рішення викликало ряд заяв та необґрунтованих звинувачень, що ми щось згортаємо. Хоча я кілька разів підкреслювала – реформи і курс держави визначені та їх ніхто не збирається згортати,

– написала Скалецька.

При цьому вона підкреслила, що чекає всі сторони "заяв" до себе на зустріч одразу після повернення із США.

Після оприлюднення запису із скандальної наради і відкритого листа до глави уряду від працівників МОЗ, Загрійчук підтвердив, що дійсно пропонував звільнитися Сухоруковій. Але не просто так, а тому що після проведення перевірок у відомстві, до неї виникло багато запитань.

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"Я з нею поговорив – не змушував, не погрожував, просто сказав, що наші погляди не збігаються. В її директораті працюють порядні та професійні люди, але ті завдання, які ставилися попереднім керівництвом, шкодять системі охорони здоров'я", – сказав Загрійчук.

Разом з тим радник з питань комунікацій міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов називає і лист до прем’єра, і всі заяви працівників міністерства – чистою політикою. З його слів виходить, що так вони реагують на обіцяний аудит, який має відбутись у МОЗ і який лякає тамтешніх держслужбовців. Він окремо наголошував на цьому під час спілкування із журналістами. Хоча пояснити, хто і як контролюватиме проведення цього аудиту, коли він відбудеться та які матиме наслідки, Раімов так і не зміг.

Що каже прем’єр?

Що обов’язково в усьому розбереться.

Я поважаю право на висловлювання своєї позиції кожного працівника МОЗу. Впевнений, що жодна чесна, професійна та компетентна людина не має бути звільнена з посади без належних підстав,

– заявив Олексій Гончарук.

Він також запевнив, що вірить і у професіоналізм Скалецької, і у те, що вона справедливо розбереться у тій ситуації, яка склалась у тому міністерстві, за яке вона відповідає.

Чим це все може завершитись?

Судячи з усього – аудитом. Поки що – це єдине, що чітко зрозуміло. Як саме він виглядатиме та чим завершиться, можливо, зможе пояснити сама Скалецька після свого повернення.

Чи допоможе він вирішити проблеми із координацією та комунікацією, які існують у відомстві, поки що, невідомо.

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, що наразі в міністерстві вище керівництво обмежило доступ співробітників до себе, а комунікація з новою міністеркою майже заблокована – за даними Супрун її майже повністю контролює Раімов.

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Крім того, активісти громадських організацій, пов’язаних з медициною, вже звертали увагу на те, що до МОЗ можуть повернутись доволі скандальні особистості, які можуть відродити старі корупційні схеми.

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За словами активістів, серед радників нової голови МОЗ є люди, які були причетні до схем розкрадання держкоштів у період керівництва міністерством Раїси Богатирьової.

Аби отримати остаточні відповіді, як розвиватиметься ситуація далі, необхідно дочекатися повернення міністерки в Україну. Тож ми продовжуємо слідкувати за ситуацією.