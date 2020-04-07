Скільки місць для обсервації підготували в Києві

У Києві підготували 4 бази для киян, які повернулися з-за кордону. Це близько 3000 місць.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Він нагадав, що уряд своїм рішенням запровадив обов'язкову обсервацію для тих, хто прибуває з-за кордону.

Мер Києва Віталій Кличко “Кілька готелів та баз відпочинку підготували міністерства, це об'єкти, які перебувають на їхньому балансі. Столиця також підготувала вже 4 таких бази для киян. Таким чином Київ тепер може надати 3 тисячі місць для обсервації. Нині 207 людей перебувають на двотижневій обсервації в столиці”.

Кличко додав, що найближчим часом прибудуть кілька літаків, які повертають за кордону українців. Скільки серед них буде киян – наразі невідомо.



Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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