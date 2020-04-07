Скільки місць для обсервації підготували в Києві
У Києві підготували 4 бази для киян, які повернулися з-за кордону. Це близько 3000 місць.
Про це на брифінгу повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
Також на тему: Де поселять київських безхатченків під час карантину
Він нагадав, що уряд своїм рішенням запровадив обов'язкову обсервацію для тих, хто прибуває з-за кордону.
Мер Києва Віталій Кличко
“Кілька готелів та баз відпочинку підготували міністерства, це об'єкти, які перебувають на їхньому балансі. Столиця також підготувала вже 4 таких бази для киян. Таким чином Київ тепер може надати 3 тисячі місць для обсервації. Нині 207 людей перебувають на двотижневій обсервації в столиці”.
Кличко додав, що найближчим часом прибудуть кілька літаків, які повертають за кордону українців. Скільки серед них буде киян – наразі невідомо.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.
Коментарі
Читайте також
сьогодні , 06:41 В Україні діють тільки 19 пунктів пропуску на кордоні: перелік і карта
сьогодні , 04:50 Коронавірус у Тернопільській області: знову зросла кількість хворих та смертельних випадків
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Коронавірус у Франції: правоохоронці склали 480 000 протоколів за порушення карантинусьогодні , 05:15
-
В Україні 1462 людини заразилися коронавірусомсьогодні , 09:33
-
В Нью-Йорку розглядають можливість масових поховань у міських паркахсьогодні , 10:57
-
В Олександрівській лікарні в Києві помер пацієнт з коронавірусом, ще один у важкому станісьогодні , 10:41
-
Головний лікар Чернівецької лікарні захворів на коронавірус COVID-19сьогодні , 12:53
-
В Україні тяжкий перебіг COVID-19 очікується в 5% випадках, – лікар-інфекціоністсьогодні , 06:35
Пропозиції партнерів
Коментарі