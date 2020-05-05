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Які зарплати отримують очільник МОЗ Степанов та головний санлікар Ляшко

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Скільки за роботу отримують очільник МОЗ Максим Степанов та головний санлікар Віктор Ляшко - 24 Канал
Скільки Максим Степанов та Віктор Ляшко отримали за березень та квітень / 24 канал

Зарплата міністра охорони здоров'я Максима Степанова за березень вийшла така ж, як у його заступника та за сумісництвом головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка.

Відповідаючи на запит 24 каналу, у МОЗ розповіли, скільки Максим Степанов та Віктор Ляшко отримали за квітень та березень.

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Оскільки Максима Степанова призначили на посаду міністра охорони здоров'я України від 31 березня 2020 року, за березень він отримав 2 тисячі 552 гривні 38 копійок. Натомість за квітень його заробітна плата становить 47 тисяч 230 гривень.

Також у документі йдеться, що Кабмін призначив Віктора Ляшка на посаду заступника голови МОЗ та головного санлікаря країни від 25 березня 2020 року. Відтак, за березень йому нарахували 11 тисяч 498 гривень 57 копійок, а за квітень – 47 тисяч 230 гривень.


Зарплата Степанова та Ляшка за березень та квітень / Відповідь на запит 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Максим Степанов Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Гроші Зарплата Віктор Ляшко Здоров'я Лікування
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