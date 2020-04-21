Спалах коронавірусу в гуртожитку під Києвом: десятки заражених, двоє померлих

У місті Вишневе, що на Київщині, в одному з гуртожитків зафіксували масове зараження COVID-19. Наразі захворіли 37 людей, серед них діти. Від недуги померли двоє людей.

Про спалах коронавірусу у Київській області повідомив на брифінгу виконувач обов’язків голови Київської ОДА Василь Володін.

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Маємо випадок масового захворювання на коронавірус в одному з гуртожитків міста Вишневе. Він перебуває в приватній власності,

– зазначив Володін.

За попередньою інформацією, там проживають понад 300 людей. Точну кількість мешканців з'ясовують місцева влада та правоохоронці.

Наразі там зафіксували 37 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Серед хворих є діти. На жаль, недуга забрала життя вже двох людей.

Володін також додав, що всім мешканцям гуртожитку медики роблять ПЛР-тести. У гуртожитку запровадили стан особливого пересування. За словами чиновника, місцева влада забезпечує доставку в гуртожиток ліків, продуктів та засобів особистої гігієни.

Остаточна інформація про масштаби заражень коронавірусом у гуртожитку буде ввечері 22 квітня.

Коронавірус у Києві та області: основне

У столиці станом на ранок 21 квітня виявили 892 випадків зараження COVID-19. За останню добу хворобу підтвердили ще у 42 людей.

У Київській області зафіксували 356 випадків коронавірусу. За добу – 23 нових випадки.

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