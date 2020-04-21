24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Спалах коронавірусу в гуртожитку під Києвом: десятки заражених, двоє померлих

-
Спалах коронавірусу в гуртожитку під Києвом: десятки заражених, двоє померлих / pravda.com.ua

У місті Вишневе, що на Київщині, в одному з гуртожитків зафіксували масове зараження COVID-19. Наразі захворіли 37 людей, серед них діти. Від недуги померли двоє людей.

Про спалах коронавірусу у Київській області повідомив на брифінгу виконувач обов’язків голови Київської ОДА Василь Володін.

Читайте також Коли у Києві планують послаблення карантину: відповідь Кличка

Маємо випадок масового захворювання на коронавірус в одному з гуртожитків міста Вишневе. Він перебуває в приватній власності,
– зазначив Володін.

За попередньою інформацією, там проживають понад 300 людей. Точну кількість мешканців з'ясовують місцева влада та правоохоронці.

Наразі там зафіксували 37 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Серед хворих є діти. На жаль, недуга забрала життя вже двох людей.

Володін також додав, що всім мешканцям гуртожитку медики роблять ПЛР-тести. У гуртожитку запровадили стан особливого пересування. За словами чиновника, місцева влада забезпечує доставку в гуртожиток ліків, продуктів та засобів особистої гігієни.

Остаточна інформація про масштаби заражень коронавірусом у гуртожитку буде ввечері 22 квітня.

Коронавірус у Києві та області: основне

  • У столиці станом на ранок 21 квітня виявили 892 випадків зараження COVID-19. За останню добу хворобу підтвердили ще у 42 людей.
  • У Київській області зафіксували 356 випадків коронавірусу. За добу – 23 нових випадки.

 

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Гуртожитки Новини Києва Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 06:41 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
18 квітня 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач
17 квітня 07:10 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза
16 квітня 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
16 квітня 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська

Новини
Більше новин