Спалах коронавірусу в гуртожитку під Києвом: десятки заражених, двоє померлих
У місті Вишневе, що на Київщині, в одному з гуртожитків зафіксували масове зараження COVID-19. Наразі захворіли 37 людей, серед них діти. Від недуги померли двоє людей.
Про спалах коронавірусу у Київській області повідомив на брифінгу виконувач обов’язків голови Київської ОДА Василь Володін.
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Маємо випадок масового захворювання на коронавірус в одному з гуртожитків міста Вишневе. Він перебуває в приватній власності,
– зазначив Володін.
За попередньою інформацією, там проживають понад 300 людей. Точну кількість мешканців з'ясовують місцева влада та правоохоронці.
Наразі там зафіксували 37 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Серед хворих є діти. На жаль, недуга забрала життя вже двох людей.
Володін також додав, що всім мешканцям гуртожитку медики роблять ПЛР-тести. У гуртожитку запровадили стан особливого пересування. За словами чиновника, місцева влада забезпечує доставку в гуртожиток ліків, продуктів та засобів особистої гігієни.
Остаточна інформація про масштаби заражень коронавірусом у гуртожитку буде ввечері 22 квітня.
Коронавірус у Києві та області: основне
- У столиці станом на ранок 21 квітня виявили 892 випадків зараження COVID-19. За останню добу хворобу підтвердили ще у 42 людей.
- У Київській області зафіксували 356 випадків коронавірусу. За добу – 23 нових випадки.
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