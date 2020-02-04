Спокійно та без паніки: українці розповіли про реалії коронавірусу в Китаї
Аеропорт "Бориспіль" місяць не прийматиме рейси з Китаю. 4 лютого із курортної Саньї приземлився останній літак. Що розповідають українці, які прилетіли з Китаю, про коронавірус – читайте далі.
Останнім рейсом повернулися 203 пасажири. Кожному поміряли температуру та запитали про самопочуття. Попри все прилетіли українці з Китаю в гарному настрої.
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"Атмосфера нормальна. Немає жодної паніки. Просто зменшилась кількість відпочивальників. Тут в аеропорту поміряли температуру. Там масочний режим", – сказав пасажирка останнього рейсу з Китаю Анастасія.
Я там живу три роки. Китайці молодці, вони все зробили так, щоб не розповсюджувався цей вірус. Все спокійно, усі сидять дома. Все зачинено, щоб не поширювати вірус, все зачинено. Але я думаю, за тиждень-два запрацює,
– пригадала українка.
У Китаї від коронавірусу померло щонайменше 425 осіб. Загалом заразилися в країні понад 13 тисяч людей, у світі – 19 тисяч інфікованих.
Українці розповіли про ситуацію з коронавірусом в Китаї: відео
Що треба знати про коронавірус: коротко
- Станом на 4 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 427 осіб. Загальна кількість інфікованих – понад 20 063 осіб по всьому світу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
- МАУ виконало два рейси, аби евакуювати українців з КНР.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.