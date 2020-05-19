Справжня кількість хворих: у Львові запустили експериментальне тестування на COVID-19

У Львові проводять експериментальне тестування на COVID-19, щоб з'ясувати справжню кількість хворих. Особливість методу полягає у тому, що його організовують за допомогою соціологічної вибірки.

Спочатку за допомогою імовірнісного відбору відберуть львів'ян, які пройдуть тестування, написав один з організаторів проєкту Степан Веселовський на своїй сторінці Facebook.

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Далі учасникам запропонують пройти експрес-тестування в одному з міських закладах охорони здоров’я та буде проводитися медичними працівниками.

Розпочнуть проєкт з перевірки методі відбору мешканців та їхньої реакції на подібні заходи.

Для того щоб забезпечити репрезентативність такого дослідження ми плануємо залучити до нього 400 мешканців міста. У такому випадку максимальний показник похибки буде 5%,

– сказав Веселовський.

За його словами, це дослідження дасть зрозуміти загальну кількість хворих які є у місті та яка кількість людей хворіє та залишається не виявленою.

Якщо метод спрацює, організатори сподіваються перейти на регулярне проведення та ПЛР-тестування.

Станом на 19 липня у Львівській області зафіксували 1098 (+32 за попередню добу) та 31 летальний випадок.



Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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