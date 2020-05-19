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Справжня кількість хворих: у Львові запустили експериментальне тестування на COVID-19

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Тестування на короавірус у Львові
Тестування на короавірус у Львові / 5.ua

У Львові проводять експериментальне тестування на COVID-19, щоб з'ясувати справжню кількість хворих. Особливість методу полягає у тому, що його організовують за допомогою соціологічної вибірки.

Спочатку за допомогою імовірнісного відбору відберуть львів'ян, які пройдуть тестування, написав один з організаторів проєкту Степан Веселовський на своїй сторінці Facebook.

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Далі учасникам запропонують пройти експрес-тестування в одному з міських закладах охорони здоров’я та буде проводитися медичними працівниками.

Розпочнуть проєкт з перевірки методі відбору мешканців та їхньої реакції на подібні заходи. 

Для того щоб забезпечити репрезентативність такого дослідження ми плануємо залучити до нього 400 мешканців міста. У такому випадку максимальний показник похибки буде 5%, 
– сказав Веселовський. 

За його словами, це дослідження дасть зрозуміти загальну кількість хворих які є у місті та яка кількість людей хворіє та залишається не виявленою.

Якщо метод спрацює, організатори сподіваються перейти на регулярне проведення та ПЛР-тестування. 

Станом на 19 липня у Львівській області зафіксували 1098 (+32 за попередню добу) та 31 летальний випадок. 

Як відрізняються тести на коронавірус
Як відрізняються тести на коронавірус / інфографіка 24 каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Тести на коронавірус Новини Львова Здоров'я Лікування
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