У Дніпрі хворий на коронавірус чоловік помер одразу після операції

У Дніпрі після операції помер 65-річний чоловік, в якого раніше підтвердили коронавірус.

Хворого на коронавірус госпіталізували 12 квітня. Про це повідомила Дніпропетровська клінічна лікарня № 21 на своїй фейсбук-сторінці.

Зверніть увагу Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Під час лікування у пацієнта почались розвиватися гострі процеси, а тому його доправили на операцію у міську лікарню №16.

Однак, на жаль, хворий помер в ранньому післяопераційному періоді. Наразі уточнюється причина смерті.

Коронавірус у Дніпрі: що відомо? Cтаном на 15 квітня у Дніпропетровській області зафіксували 74 випадки зараження на COVID-19. Справжнім осередком інфекції в області стало місто Першотравенськ, де за 2 днів хворобу виявили у 21 людини.

Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби – читайте на Здоров'я 24.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу