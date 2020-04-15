У Дніпрі хворий на коронавірус чоловік помер одразу після операції
У Дніпрі після операції помер 65-річний чоловік, в якого раніше підтвердили коронавірус.
Хворого на коронавірус госпіталізували 12 квітня. Про це повідомила Дніпропетровська клінічна лікарня № 21 на своїй фейсбук-сторінці.
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Під час лікування у пацієнта почались розвиватися гострі процеси, а тому його доправили на операцію у міську лікарню №16.
Однак, на жаль, хворий помер в ранньому післяопераційному періоді. Наразі уточнюється причина смерті.
Коронавірус у Дніпрі: що відомо? Cтаном на 15 квітня у Дніпропетровській області зафіксували 74 випадки зараження на COVID-19. Справжнім осередком інфекції в області стало місто Першотравенськ, де за 2 днів хворобу виявили у 21 людини.
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