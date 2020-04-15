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У Дніпрі хворий на коронавірус чоловік помер одразу після операції

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Від коронавірусу помер 65-річний чоловік у Дніпрі / Getty images

У Дніпрі після операції помер 65-річний чоловік, в якого раніше підтвердили коронавірус.

Хворого на коронавірус госпіталізували 12 квітня. Про це повідомила Дніпропетровська клінічна лікарня № 21 на своїй фейсбук-сторінці.

Зверніть увагу Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених

Під час лікування у пацієнта почались розвиватися гострі процеси, а тому його доправили на операцію у міську лікарню №16. 

Однак, на жаль, хворий помер в ранньому післяопераційному періоді. Наразі уточнюється причина смерті.

Коронавірус у Дніпрі: що відомо? Cтаном на 15 квітня у Дніпропетровській області зафіксували 74 випадки зараження на COVID-19. Справжнім осередком інфекції в області стало місто Першотравенськ, де за 2 днів хворобу виявили у 21 людини.

Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби – читайте на Здоров'я 24.

симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Юлія Гілей
Теги: Лікування Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Дніпра Здоров'я Новини Здоров'я
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