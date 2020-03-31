У Києві на коронавірус тестують усіх, хто має запалення легень
У Києві розпочали тестувати на наявність коронавірусу всіх пацієнтів із запаленням легень. Загалом на сьогодні у столиці експрес-тести на COVID-19 пройшли 1900 людей.
"Ми розпочали тестування (на коронавірус – 24 канал) всіх пацієнтів з діагнозом запалення легень, бо в багатьох випадках ускладненням перенесеного захворювання є саме враження легень", – заявив 31 березня на брифінгу міський голова Києва Віталій Кличко.
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Він також повідомив, що на сьогодні експрес-тести на коронавірус у Києві пройшли 1900 людей. Лабораторно оброблених – 813 зразків. Ще на дослідженні в Київському міському лабораторному центрі МОЗ – 218 зразків.
23 березня заступник голови МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні планують перевіряти на наявність коронавірусу зразки всіх померлих від пневмонії.
Зауважимо, що на сьогодні у Києві кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус становить 107. Загалом в усій Україні – 549 випадків. Померли від недуги 13 людей, а одужали – 8.
В яких містах України можна протестуватися на коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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