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У Києві зросла кількість хворих на коронавірус – вже 31

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У Києві вже 31 випадок захворювання коронавірусом / Getty Images

Кількість жителів столиці, у яких підтвердили Covid-19, зросла до 31 особи. Ще 3 нові випадки підтвердили 24 березня

Всі троє киян, що захворіли, – чоловiки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй фейсбук-сторінці.

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Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ,
– додав він.

Кличко також додав, що наразі перевіряють на підтвердження чи спростування діагнозу на ще 22 осіб.

Так, ввечері 24 березня в Україні зареєстровано вже 103 випадків захворювання коронавірус. Із них 3 – летальні, а одна людина одужала.

Де коронавірус поширюється в Україні

  • місто Київ — 31 випадок;
  • Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний та 1 людина одужала);
  • Київська область — 16 випадків;
  • Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
  • Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);
  • Дніпропетровська область — 2 випадки;
  • Тернопільська область — 5 випадків;
  • Львівська область — 2 випадки;
  • Донецька область — 1 випадок;
  • Черкаська область — 1 випадок.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ірина Юрковська
Теги: Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Києва Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини політики
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