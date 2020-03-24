У Києві зросла кількість хворих на коронавірус – вже 31

Кількість жителів столиці, у яких підтвердили Covid-19, зросла до 31 особи. Ще 3 нові випадки підтвердили 24 березня

Всі троє киян, що захворіли, – чоловiки. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй фейсбук-сторінці.

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Двоє з них лікуються вдома на самоізоляції. Один, 51-річний киянин, що повернувся iз Франції, 21 березня був госпiталiзований до Олександрівської лікарні із симптомами ГРВІ,

– додав він.

Кличко також додав, що наразі перевіряють на підтвердження чи спростування діагнозу на ще 22 осіб.

Так, ввечері 24 березня в Україні зареєстровано вже 103 випадків захворювання коронавірус. Із них 3 – летальні, а одна людина одужала.

Де коронавірус поширюється в Україні

місто Київ — 31 випадок;

Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний та 1 людина одужала);

Київська область — 16 випадків;

Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);

Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Тернопільська область — 5 випадків;

Львівська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Черкаська область — 1 випадок.



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