У Кривому Розі виявили перший випадок коронавірусу
Коронавірус підтвердили у жительки Кривого Року. 61-річна жінка контактувала з донькою у Києві, яка приїхала з-за кордону.
Наразі встановлюють усіх осіб, з ким могла контактувати хвора, щоб обстежити цих людей і забезпечити їх ізоляцію, повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.
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Олександр Вілкул у фейсбуці написав, що жінка перебуває в інфекційній лікарні з 23 березня. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко запевнив, що пацієнтка почувається добре, стан – стабільний.
Загалом в Дніпропетровській області встановлено 3 випадки захворювання на коронавірус.
Уряд продовжив карантин до 24 квітня. Станом на вечір 25 березня в Україні зафіксували 136 випадків захворювання на коронавірус.
Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу