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У Кривому Розі виявили перший випадок коронавірусу

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У Кривому Розі жінка захворіла на коронавірус / 24 канал

Коронавірус підтвердили у жительки Кривого Року. 61-річна жінка контактувала з донькою у Києві, яка приїхала з-за кордону.

Наразі встановлюють усіх осіб, з ким могла контактувати хвора, щоб обстежити цих людей і забезпечити їх ізоляцію, повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА.

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Олександр Вілкул у фейсбуці написав, що жінка перебуває в інфекційній лікарні з 23 березня. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко запевнив, що пацієнтка почувається добре, стан – стабільний.

Загалом в Дніпропетровській області встановлено 3 випадки захворювання на коронавірус.

Уряд продовжив карантин до 24 квітня. Станом на вечір 25 березня в Україні зафіксували 136 випадків захворювання на коронавірус.

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Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
сьогодні
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Здоров'я Лікування Новини Дніпра Дніпропетровська ОДА Новини Кривого Рогу
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