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У Львові на коронавірус захворіла ціла сім'я: що відомо про їхній стан

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Ілюстративне фото / Getty Images

На коронавірус у Львові захворіла ціла родина. Після повернення з Австрії жінка, чоловік та їхній 14-річний син здали аналізи, в них підтвердили вірус.

У них не має симптомів захворювання, за родиною наглядають медики. Про це 30 березня на брифінгу повідомив заступник директора Львівського обласного лабораторного центру Олег Когут.

Важливо У Львові доплачуватимуть по 10 тисяч лікарям, які працюють з хворими на COVID-19

Спочатку захворіла жінка, згодом збудник інфекції виявили у сина та чоловіка. Жінці провели вже друге тестування, воно – негативне. 30 березня їй проведуть ще одне дослідження.

Якщо і цей результат буде негативним, вона стане першою пацієнткою, яка одужала від коронавірусу на Львівщині.

Раніше стало відомо, що у Львові експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у водійки трамваю. Її зразки відправили для перевірки на ПЛР-тест. Зараз вона перебуває на самоізоляції. Трамвай зняли з маршруту, відбувається тестування усіх водіїв.

Коронавірус у Львові: головне

  • Станом на 30 березня на Львівщині підтвердили 6 випадків позитивних результатів на коронавірус COVID-19. 20 березня у Львові підтвердили перший випадок зараження.
  • На лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 51 особа. На самоізоляції перебувають понад 60 людей. За увесь час виписано – 49 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 2-х пацієнтів наближений до важкого.
  • Мер Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.
  • Також у місті посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.
  • У Львові посилили правила карантину для громадян та послабили для деяких підприємців.

Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Буртик
Теги: Новини України Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Австрія Новини Львова
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