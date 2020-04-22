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У Львові від коронавірусу померла медсестра

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У Львові від коронавірусу померла медсестра / Unsplash

У Львові від коронавірусу померла медсестра, яка працювала у Центрі легеневого здоров'я. Відомо, що симптоми хвороби у жінки з'явилися 9 квітня, але за медичною допомогою вона звернулася за декілька днів.

Медсестра звернулася з симптомами коронавірусу за своїм місцем роботи і її одразу госпіталізували, повідомляє пресслужба Яворівської райдержадміністрації.

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60-річна медсестра 1960 року народження проживала у селі Вороців Яворівського району та працювала в обласному Центрі легеневого здоров'я молодшою медсестрою.

Хвора за меддопомогою не зверталася, лікувалася вдома сама. Звернулася 12 квітня за медичною допомогою за місцем роботи в Центр легеневого здоров’я і одразу була госпіталізована. Їй проведено обстеження на COVID-19 (ПЛР), результат позитивний. Лікарі боролися до останнього, але хвороба виявилася сильнішою,
– йдеться у повідомленні.

У Центрі легеневого здоров'я зазначають, що жінка не була залучена до лікування хворих на коронавірус пацієнтів. Також там повідомили, що 13 квітня жінка поступила до пульмонологічного відділення лікарні, а 16 числа її перевели в реанімаційне відділення. 22 квітня пацієнтку під'єднали до апарту ШВЛ, але врятувати її життя не вдалося.

У пресслужбі лікарні додали, що хвора двічі здавала зразки на коронавірус – перший 13 квітня (результат був негативним), а другий 16 квітня, позитивний результат якого надійшов 19 числа. 

Станом на 22 квітня, у Львівській області зафіксували 274 випадки зараження коронавірусом.


Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Жертви Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Львова Лікарня
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