В Києві підтвердили 74 випадки захворювання COVID-19

У Києві на коронавірус COVID-19 захворіли 74 людини. Нові випадки виявили у 10 чоловіків та 9 жінок. Усі пацієнти госпіталізовані та отримують необхідне лікування.

Про нові виявлені випадки повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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"Київський міський лабораторний центр МОЗ України" підтвердив ще 19 лабораторно випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли – 10 чоловіків віком від 25-ти до 54-ох років. Та 9 жінок – від 17-ти до 62-ох років.

9 пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці

5 в міську клінічну лікарню № 4

3 в клінічну лікарню № 9

2 киян, що захворіли – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

Місто закупило обладнання для ПЛР, що дозволяє досліджувати матеріал слизової пацієнта. В першу чергу тестуємо киян із симптомами і підозрою на коронавірус,

– заявив Кличко.

Також він звернувся до всіх з проханням обмежити соціальні контакти та не ставитися легковажно до загрози, що несе розповсюдження коронавірусу.



Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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