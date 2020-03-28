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В Києві підтвердили 74 випадки захворювання COVID-19

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Коронавірус: випадки в Києві / depositphotos.com

У Києві на коронавірус COVID-19 захворіли 74 людини. Нові випадки виявили у 10 чоловіків та 9 жінок. Усі пацієнти госпіталізовані та отримують необхідне лікування.

Про нові виявлені випадки повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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"Київський міський лабораторний центр МОЗ України" підтвердив ще 19 лабораторно випадків захворювання на коронавірус.

Захворіли – 10 чоловіків віком від 25-ти до 54-ох років. Та 9 жінок – від 17-ти до 62-ох років.

  • 9 пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці
  • 5 в міську клінічну лікарню № 4
  • 3 в клінічну лікарню № 9
  • 2 киян, що захворіли – на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів.

Місто закупило обладнання для ПЛР, що дозволяє досліджувати матеріал слизової пацієнта. В першу чергу тестуємо киян із симптомами і підозрою на коронавірус,
– заявив Кличко. 

Також він звернувся до всіх з проханням обмежити соціальні контакти та не ставитися легковажно до загрози, що несе розповсюдження коронавірусу. 


Як не захворіти на коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Новини Києва
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