В Україні одужав пацієнт, який найдовше хворів на коронавірус

В Одесі одужав від коронавірусу 24-річний Максим Головкін, у якого першим в місті лабораторно підтвердили зараження COVID-19.

Хлопець був хворий на COVID-19 найдовше зі всіх українців, повідомляє ТСН.

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55 днів він перебував у жорсткій самоізоляції. Навіть після того, як зникли всі симптоми захворювання, тести все одно показували позитивний результат.

6 травня, хлопець написав в соцмережі Instagram під фото негативного тесту ПЛР: "Офіційно одужав! Свобода". За його словами, він почувається добре та абсолютно здоровим. Медики не можуть пояснити, чому хлопець так довго не міг одужати.

Максим Головкін розповів, що більшість часу живе в США. І американські дослідження показують, що заражені зазвичай видужують на 10-14 день. Якщо за цей строк не з'являються симптоми, то це означає, що людина, яка перебуває в ізоляції, здорова.

Швидше за все, вірус він підхопив у США в березні. Відчув себе погано поле того, як повернувся звідти. Спостерігалися температура, пневмонія.

Експрес-тест показував негативний результат. І лише ПЛР-діагностика виявила коронавірус. В нього швидко зникли симптоми, але лікарі наполягли на подальшій ізоляції.



ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

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