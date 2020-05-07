24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more

В Україні одужав пацієнт, який найдовше хворів на коронавірус

-
Хлопець який найдовше хворів на коронавірус
Хлопець який найдовше хворів на коронавірус / Скріншот з відео ТСН

В Одесі одужав від коронавірусу 24-річний Максим Головкін, у якого першим в місті лабораторно підтвердили зараження COVID-19.

Хлопець був хворий на COVID-19 найдовше зі всіх українців, повідомляє ТСН

Також на тему: В Україні 13 691 людина захворіла на коронавірус

55 днів він перебував у жорсткій самоізоляції. Навіть після того, як зникли всі симптоми захворювання, тести все одно показували позитивний результат.

6 травня, хлопець написав в соцмережі Instagram під фото негативного тесту ПЛР: "Офіційно одужав! Свобода". За його словами, він почувається добре та абсолютно здоровим. Медики не можуть пояснити, чому хлопець так довго не міг одужати. 

Максим Головкін розповів, що більшість часу живе в США. І американські дослідження показують, що заражені зазвичай видужують на 10-14 день. Якщо за цей строк не з'являються симптоми, то це означає, що людина, яка перебуває в ізоляції, здорова.

Швидше за все, вірус він підхопив у США в березні. Відчув себе погано поле того, як повернувся звідти. Спостерігалися температура, пневмонія. 

Експрес-тест показував негативний результат. І лише ПЛР-діагностика виявила коронавірус. В нього швидко зникли симптоми, але лікарі наполягли на подальшій ізоляції.

ПЛР-тести в Україні інфографіка 24 канал
ПЛР-тести в Україні / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Олександр Бевза
Теги: Новини Здоров'я Новини Одеси Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
5 травня , 13:55 Хвороба Лайма: симптоми та лікування небезпечної інфекції
Юліана Вінтюк
Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
3 травня , 07:40 Чому потрібно пересісти на велосипед: 8 причин
Юлія Девда
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
30 квітня , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза