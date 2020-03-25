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Вагітна з Ірпеня, у якої виявили коронавірус, народила дитину

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Вагітна з Ірпеня, у якої виявили коронавірус, народила дитину / unsplash.com

В Ірпені на Київщині 24 березня наявність коронавірусної інфекції підтвердили у вагітної жінки. Попередній ПЛР-аналіз показав позитивний результат. Вранці наступного дня вона у пологовому народила хлопчика.

Стан і жінки, і її немовляти наразі задовільний, кажуть лікарі. Позитивну новину про породіллю у фейсбуці повідомила журналістка Михайлина Скорик.

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Вночі вагітну жінку забрали з дому на спецмашинах. Її доставили до пологового у Ворзелі, де вона лежала ізольована у відділенні патології. Однак потім її перемістили до пологового у Білій Церкві.

Як розповів перший заступник виконувача обов'язків міського голови Ірпеня Олександр Маркушин, хлопчик народився здоровим, а у матері все менше симптомів коронавірусу. Жінку переведуть в інфекційне відділення, а немовля тимчасово буде на карантині.
 
Коротко про ситуацію в Ірпені
 
  • Коронавірус у жінки виявили на пізньому терміні вагітності.
  • Ймовірно, вона заразилася від своєї родички, яка нещодавно повернулася з-за кордону.
  • Місцеві лікарі 20 березня зробили жінці мазок на ПЛР-аналіз, результат якого прийшов лише 24 березня.
  • Під'їзди у будинку, в якому проживає вагітна та її родина, продезінфікували спеціальними розчинами.
  • Усіх мешканців житлового комплексу попросили залишатися вдома: однак це не примусовий захід, а лише рекомендаційний.

Ексклюзивний коментар 24 каналу про ситуацію в Ірпені: дивіться відео

 

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Автор: Вероніка Климська
Теги: Новини України Новини Києва Здоров'я Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Вагітність і пологи Лікування
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