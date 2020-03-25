Вагітна з Ірпеня, у якої виявили коронавірус, народила дитину
В Ірпені на Київщині 24 березня наявність коронавірусної інфекції підтвердили у вагітної жінки. Попередній ПЛР-аналіз показав позитивний результат. Вранці наступного дня вона у пологовому народила хлопчика.
Стан і жінки, і її немовляти наразі задовільний, кажуть лікарі. Позитивну новину про породіллю у фейсбуці повідомила журналістка Михайлина Скорик.
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Вночі вагітну жінку забрали з дому на спецмашинах. Її доставили до пологового у Ворзелі, де вона лежала ізольована у відділенні патології. Однак потім її перемістили до пологового у Білій Церкві.
- Коронавірус у жінки виявили на пізньому терміні вагітності.
- Ймовірно, вона заразилася від своєї родички, яка нещодавно повернулася з-за кордону.
- Місцеві лікарі 20 березня зробили жінці мазок на ПЛР-аналіз, результат якого прийшов лише 24 березня.
- Під'їзди у будинку, в якому проживає вагітна та її родина, продезінфікували спеціальними розчинами.
- Усіх мешканців житлового комплексу попросили залишатися вдома: однак це не примусовий захід, а лише рекомендаційний.
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