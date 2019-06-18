Відсутність медоглядів та антисанітарія: що стало причиною отруєння десятків людей на Львівщині

У кафе в Кам'янка-Бузькому районі на Львівщині отруїлись кілька десятків людей. Із діагнозом гостра кишкова інфекція вони із 15 червня почали надходити в районну лікарню. Частину скерували до Львова. Що могло стати причиною масового отруєння – дізнавались журналісти 24 каналу.

Наймолодшому потерпілому – 14 років, найстаршому – 45. Кількість госпіталізованих постійно зростає.

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У Департаменті цивільного захисту Львівської ОДА кажуть, що люди відвідували ресторан "Озон" на вулиці Незалежності, 16.



Отруєння, ймовірно, відбулося в ресторані "Озон"

Загалом в лікарню після отруєння звернулись 37 людей. Половину з них госпіталізували, а десятьох – скерували в інфекційну лікарню до Львова. Серед потерпілих не лише ті, хто був на випускному. Дехто зайшов у кафе просто повечеряти, а опинився на лікарняному ліжку.

"Всі хворі в нас із діагнозом гостра кишкова інфекція. Уточненя аналізів буде після посівів, які взяли в перші дні", – сказала заступниця головного лікаря Марія Хаба.

Заклад, де потруїлись люди вже закрито на перевірку. Напередодні звідти на аналізи взяли воду та продукти. Держпродспоживслужба перевіряє також і санітарний стан закладу.

Медичні огляди не були пройдені, гігієнічне навчання персонал не проходив, елементарна антисанітарія на таких об'єктах. Відсутність в достатній кількості розділочного інвентаря, коли на одній дошці і сира, і готова продукція використовується. Невідомо якої якості вода,

– наголосив заступник директора Лабораторного центру МОЗ Львівщини Олег Когут.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження. Від початку літа це вже не перше масове отруєння на Львівщині. Нещодавно в ресторані "Червона рута" у Львові через сальмонелу в лікарні опинились майже шістдесят людей.

Історії людей: як це сталося

На лікарняне ліжко Надія потрапила із донькою. Обом стало зле після святкування у місцевому кафе. Там влаштували свято з нагоди випускного доньки, і обоє опинились на лікарняному ліжку.



Постраждала Надія

В лікарні у відділенні ще шестеро випускників, які також поласували святкових страв. Медики кажуть, їх стан середньої важкості.

Проводиться інфузійно-внутрішньовенна крапельна терапія, антибіотикотерапія і звичайні преоральні препарати, які необхідні. Нічого загрозливого ні для життя, ні для здоров'я немає, але діти потребують продовження лікування,

– розповіла завідувачка дитячого відділення Кам'янка-Бузької лікарні Людмила Орнст.

Мами дівчат пригадують: їли на святі "Цезар" і лаваш зі соусом на основі сирого яйця.

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"Цей салат ми мали в меню, і мали цей лаваш. Ми почали дзвонити своєму сімейному лікареві, він нам першу медичну допомогу надав, приймали ліки. Але слабкість все одно була, голова дуже боліла, висока температура. Дуже там гарно було, смачно. Але такий випадок стався", – згадала мама потерпілої Іванна Стасюк.

Загалом в лікарню після отруєння звернулись 37 людей

Харчові отруєння – симптоми – висока температура;

– зниження або відсутність апетиту;

– загальна слабкість;

– діарея;

– біль у животі;

– здуття живота;

– нудота і блювота;

– холодний липкий піт;

– низький тиск;

– прискорене серцебиття.

Перша допомога при харчовому отруєнні