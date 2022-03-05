Компанія Heineken припиняє експорт до Росії через війну в Україні. Усі нові інвестиції в країну також припинили.

У Росії для місцевого ринку Heineken виготовляє пиво "Жигулівське" та "Оксота". З кількістю у приблизно 1800 співробітників, компанія претендує на те, щоб бути третьою за величиною пивоварною в країні.

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Водночас на російський ринок припадає менше, ніж 2% світових продажів Heineken. Наразі у заяві пивоварні не мовиться про обмеження на місцеве виробництво.

У компанії повідомили, що шоковані та засмучені трагедію, яка розгортається в Україні. Heineken продовжить уважно стежити за розвитком подій.

Раніше до інших брендів, які підтримують Україну у війні та закрили свій бізнес на території Росії, приєдналася і компанія Carlsberg. Загалом вже понад 70 брендів відмовилися працювати надалі з країною-терористкою.

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