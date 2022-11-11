Херсон повертається під контроль України: ГУР закликало окупантів здаватися в полон

Головне управління розвідки Міноборони підтвердило, що Збройні Сили України зайшли в Херсон. Місто повертається під контроль України.

Водночас шляхи відступу окупантів з правого берега Херсонщини – під повним вогневим контролем наших воїнів. Тому ті окупанти, які залишилися в Херсоні, можуть здаватися в полон.

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Розвідка звернулася до окупантів

Ті окупанти, яких російське командування покинуло на правому березі Херсонщини мають не так багато варіантів – або здатися в полон, або померти. Тому розвідка закликає їх обрати перший варіант.

Херсон повертається під контроль України, в місто заходять підрозділи ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти ЗСУ будуть перешкодженні. Кожен російський солдат, який чинитиме опір, буде знищений. У вас є лише один шанс уникнути смерті – негайно здатися,

– наголосили в ГУР МО.

Тим, хто добровільно здасться в полон, розвідка гарантує життя, безпеку, харчування й можливість обміну та поводження відповідно до Женевських конвенцій.

Для того, аби здатися в полон, російські солдати можуть звернутися на лінію "Хочу жити" за номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Або скористатися відповідним чат-ботом.

Якщо немає можливості сконтактувати з українською стороною через лінію "Хочу жити", розвідка нагадує алгоритм здачі в полон:

військовому потрібно розблокувати магазин, повісити зброю на ліве плече стволом униз, підняти руки та з білим прапором підійти до українських військових, крикнути: "Я здаюсь" та виконати вимоги ЗСУ;

група чи підрозділ повинні відступити, стати перед військовою технікою, відправити переговорника чи старшого за званням без зброї та з білим прапором;

Збройні Сили в центрі Херсона

Удень 11 листопада українські воїни зайшли у місто Херсон, яке від кінця лютого перебувало під окупацією. Мешканці міста вийшли на центральну площу з українськими прапорами, аби зустрічати захисників та захисниць. Люди обіймають військових та скандують "Слава ЗСУ".

Українці затамувавши подих від учора чекали хороших новин з Херсона й от сьогодні можна констатувати – Херсон повертається додому.

Зверніть увагу! Українські воїни продовжують потужний контрнаступ на Півдні та повертають українські прапори туди, де вони і мають бути. Та пам'ятайте – війна на цьому не закінчується, адже ще не одне місто й не одне село чекає на наших воїнів. Тому продовжуємо підтримувати наші Збройні Сили – не забуваємо про донати.

Працюємо, чекаємо та віримо у наших воїнів!

Як зустрічають ЗСУ в Херсоні: дивіться відео