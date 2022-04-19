На Херсонщині з сільради зняли триколор: окупанти погрожують розправою
19 квітня 2022 , 19:22Читать новость на русском
Джерело:Херсонська ОВА
В селі Великі Копані місцеві жителі зняли прапор окупантів з сільради. Росінаи погрожують селянам жорстоким покаранням, повідомили в Херсонській ОВА.
Прапор зняли місцеві мешканці вночі з 18 на 19 квітня. Коли окупанти з'ясували, куди подівся триколор, вони почали погрожувати місцевим мешканцям розправою.
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За знятий прапор росіяни погрожують закрити виїзди та в'їзди у село, ринки, а також анонсували обшуки та покарання сім'ї, у якої знайдуть триколор.
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