На Херсонщині з сільради зняли триколор: окупанти погрожують розправою

В селі Великі Копані місцеві жителі зняли прапор окупантів з сільради. Росінаи погрожують селянам жорстоким покаранням, повідомили в Херсонській ОВА.

Прапор зняли місцеві мешканці вночі з 18 на 19 квітня. Коли окупанти з'ясували, куди подівся триколор, вони почали погрожувати місцевим мешканцям розправою.

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За знятий прапор росіяни погрожують закрити виїзди та в'їзди у село, ринки, а також анонсували обшуки та покарання сім'ї, у якої знайдуть триколор.

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