Росіяни планують влаштувати так зване "вільне полювання" в одній з прифронтових областей

Українські військові попереджають, що росіяни планують посилити дроновий терор на Херсонщині. Росіяни нарощуватимуть кількість ударів по цивільній інфраструктурі.

Місцевих жителів закликали бути обережними найближчим часом. Про це повідомив голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін.

Що планують окупанти?

Херсонська обласна держадміністрація отримала від військових інформацію, що росіяни посилюватимуть атаки БпЛА по області. За даними Сил Оборони, окупанти отримали вказівки щодо проведення так званого "вільного полювання" на транспорт.

Російські військові планують застосовувати дрони, зокрема на оптоволокні. Вони мають намір збільшити кількість безпілотників у регіоні.

Особлива увага росіян прикута до автівок, які за зовнішніми ознаками можуть бути ідентифіковані як транспорт Сил оборони. Також збільшуються ризики ударів поблизу місць значного скупчення автомобілів, зокрема біля супермаркетів, ринків і АЗС,

– наголосив Прокудін.

Він закликав жителів міста найближчими тижнями бути максимально пильними.

Що відомо про удари росіян по Херсону?

У вівторок, 4 серпня, у Херсоні російський дрон переслідував 52-річного продавця на ринку. Безпілотник стежив за чоловіком, коли той намагався сховатися, а потім атакував його. Потерпілий вижив, проте отримав численні поранення.

Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу, що останнім часом росіяни значно активізували удари керованими авіабомбами. Нещодавно, лише за один ранок військові країни-агресорки скинули на місто близько десяти КАБів.