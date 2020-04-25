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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Херсонських чиновників підозрюють в розтраті коштів, виділених для захисту медиків від COVID-19

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      СБУ викрила корупційну схему з засобами захисту
      СБУ викрила корупційну схему з засобами захисту / СБУ

      Чиновники одного з районних центрів в Херсонській області вирішили нажитися на закупівлі засобів захисту для медиків. які борються з коронавірусом.

      Схему розкрадання державних коштів, виділених медичним закладам на боротьбу з пандемією коронавірусу, викрали співробітники Служби безпеки України. Як йдеться на сайті СБУ, представники лікарні уклали договір з комерційною структурою з міста Каховка на придбання для медперсоналу захисних масок, халатів і дезінфікуючих засобів. При цьому фігуранти значно завищили вартість вказаної продукції.

      Водночас На Херсонщині закривають на карантин 3 населені пункти: що відомо

      "За попередніми оцінками, втрати держави через цю схему становлять понад 110 тисяч гривень", – повідомили в СБУ. 

      Що загрожує порушникам?

      У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

      Порушення за цією статтею карається :

      • штрафом від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
      • або виправними роботами на строк до двох років,
      • або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

      Варте уваги Сонячне світло, тепло і волога послаблюють COVID-19, – вчені

      Зауважимо, що станом на 25 квітня в Україні зафіксували 8 125 випадків коронавірусної інфекції, 201 людина – померла, 782 – одужали.

      У Херсонській області зафіксовано 79 випадків зараження коронавірусом.

      Уряд посилив та продовжив карантин до 11 травня.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Херсона СБУ Новини України
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