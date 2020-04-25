Херсонських чиновників підозрюють в розтраті коштів, виділених для захисту медиків від COVID-19

Чиновники одного з районних центрів в Херсонській області вирішили нажитися на закупівлі засобів захисту для медиків. які борються з коронавірусом.

Схему розкрадання державних коштів, виділених медичним закладам на боротьбу з пандемією коронавірусу, викрали співробітники Служби безпеки України. Як йдеться на сайті СБУ, представники лікарні уклали договір з комерційною структурою з міста Каховка на придбання для медперсоналу захисних масок, халатів і дезінфікуючих засобів. При цьому фігуранти значно завищили вартість вказаної продукції.

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"За попередніми оцінками, втрати держави через цю схему становлять понад 110 тисяч гривень", – повідомили в СБУ.

Що загрожує порушникам?

У межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки.

Порушення за цією статтею карається :

штрафом від 250 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян

або виправними роботами на строк до двох років,

або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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Зауважимо, що станом на 25 квітня в Україні зафіксували 8 125 випадків коронавірусної інфекції, 201 людина – померла, 782 – одужали.

У Херсонській області зафіксовано 79 випадків зараження коронавірусом.

Уряд посилив та продовжив карантин до 11 травня.