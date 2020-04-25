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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Херсонских чиновников подозревают в растрате средств, выделенных для защиты медиков от COVID-19

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      СБУ разоблачила коррупционную схему со средствами защиты
      СБУ разоблачила коррупционную схему со средствами защиты / СБУ

      Чиновники одного из районных центров в Херсонской области решили нажиться на закупке средств защиты медиков, которые борются с коронавирусом.

      Схему хищения государственных средств, выделенных медицинским учреждениям на борьбу с пандемией коронавируса, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Как говорится на сайте СБУ, представители больницы заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств. При этом фигуранты значительно завысили стоимость указанной продукции.

      В то же время На Херсонщине закрывают на карантин 3 населенных пункта: что известно

      "По предварительным оценкам, потери государства из-за этой схемы составляют более 110 тысяч гривен", – сообщили в СБУ.

      Что грозит нарушителям?

      В рамках уголовного производства, начатого по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

      Нарушение по данной статье наказывается:

      • штрафом от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан,
      • или исправительными работами на срок до двух лет,
      • или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

      Достойно внимания Солнечный свет, тепло и влага ослабляют COVID-19 – ученые

      Заметим, что по состоянию на 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 случаев коронавирусной инфекции, 201 человек – умер, 782 – выздоровели.

      В Херсонской области зафиксировано 79 случаев заражения коронавирусом.

      Правительство усилило и продолжило карантин до 11 мая.

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Новости Херсона СБУ Новости Украины
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