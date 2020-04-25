Херсонских чиновников подозревают в растрате средств, выделенных для защиты медиков от COVID-19

Чиновники одного из районных центров в Херсонской области решили нажиться на закупке средств защиты медиков, которые борются с коронавирусом.

Схему хищения государственных средств, выделенных медицинским учреждениям на борьбу с пандемией коронавируса, похитили сотрудники Службы безопасности Украины. Как говорится на сайте СБУ, представители больницы заключили договор с коммерческой структурой из города Каховка на приобретение для медперсонала защитных масок, халатов и дезинфицирующих средств. При этом фигуранты значительно завысили стоимость указанной продукции.

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"По предварительным оценкам, потери государства из-за этой схемы составляют более 110 тысяч гривен", – сообщили в СБУ.

Что грозит нарушителям?

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к сделке.

Нарушение по данной статье наказывается:

штрафом от 250 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан,

или исправительными работами на срок до двух лет,

или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Заметим, что по состоянию на 25 апреля в Украине зафиксировали 8 125 случаев коронавирусной инфекции, 201 человек – умер, 782 – выздоровели.

В Херсонской области зафиксировано 79 случаев заражения коронавирусом.

Правительство усилило и продолжило карантин до 11 мая.