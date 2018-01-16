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РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Хибна ракетна тривога на Гаваях – символ повернення часів холодної війни, – експерт

23:45, 16 січня 182 Читать новость на русском
Ядерна загроза зараз більша, ніж протягом останніх 25 років
Ядерна загроза зараз більша, ніж протягом останніх 25 років / Фото з відкритих джерел

У минулі вихідні на телефони жителів Гавайських островів прийшло SMS-повідомлення із попередженням про загрозу атаки балістичними ракетами. Тривога виявилася помилковою. Виявилося, що оператор Служби захисту від катастроф натиснув не на ту кнопку та розповсюдив автоматичне застереження.

Те, що сталося, нагадує події холодної війни, пише у статті для сайту "24" експерт із міжнародних питань Борис Немировський.

Читайте також: Джим Керрі розповів про пережитий жах після фейкової ракетної атаки на Гаваях

У період 1945-1991 років подібні тренувальні, а іноді – й хибні тривоги, мали місце не лише в США, а й в усьому світі. Тому "гавайський інцидент" – символ того, що часи ядерної загрози, яка, відверто кажучи, ніколи не була повністю подолана – повертаються, стверджує автор матеріалу.

"Сьогодні ця загроза вагоміша, ніж протягом останніх 25 років", – впевнений політолог.

Влада Гаваїв одразу ж після фейкової ракетної атаки оголосила, що на островах архіпелагу будуть випробувані тривожні сирени, які мовчали вже більше двох десятків років, "тож хибна SMS-ка впала на підготовлений ґрунт", робить висновок Немировський.

Детальніше читайте у публікації: Гавайські сирени тривоги, або Початок нової холодної війни

Теги: Новини політики США Ядерна безпека Історія
Джерело: 24 Канал
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