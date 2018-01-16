Гавайські сирени тривоги, або Початок нової холодної війни

Декілька днів тому на чудовому Гавайському архіпелазі здійнялася паніка: було помилково, в автоматичному режимі, розповсюджене повідомлення про те, що по островах ось-ось вдарить ядерна ракета з Північної Кореї.

Перелякані жителі та туристи кинулися шукати сховок і порятунок, а коли оговталися та почули спростування – хтось, звичайно, розлютився, хтось розвеселився... але хтось і замислився. Справа в тому, що оця хибна тривога найбезпосереднішим чином продемонструвала всьому світу: почалася друга холодна війна. І в умовах "глобалізованого" та "діджиталізованого" світу вона може виявитися значно небезпечнішою, ніж перша. Інформаційні технології роблять світ дедалі вразливішим для подібних помилок, а ще – для хакерів.



Над цими райськими гавайськими островами 13 січня на мить нависла ядерна загроза, яка, на щастя, виявилася хибною

"Повітряний напад на Перл-Харбор" – надруковано на невеличких пожовклих папірцях. "Це – не тренування". Ці папірці лежать під склом у військовому музеї в столиці американського острівного штату Гаваї, місті Гонолулу. Саме ці депеші розповсюджувало військове командування США 7 грудня 1941 року – в день, коли японці розтрощили штаб американського Тихоокеанського флоту, та ще й добрячу частину самого флоту. Саме цей день вважається днем вступу Сполучених Штатів до Другої світової війни.

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Минулих вихідних для жителів Гавайського архіпелагу та численних туристів надійшла "модерна" версія цього попередження – на їхні мобільні телефони. СМС, розповсюджені по всіх мережах, закликали:

Загроза через балістичну ракету, яка летить у напрямку Гаваїв. Терміново прямуйте до сховищ.

Як і в 1941-му році – "це не тренування".

Повідомлення, яке спричинило паніку у 1,5 мільйона жителів островів та ще більшої кількості туристів, і справді не було ніяким тренуванням – це була помилка. Проста помилка оператора Служби захисту від катастроф, який банально натиснув не на ту кнопку та розповсюдив автоматичний "алярм". Пізніше його звільнили з роботи, влада вибачилася перед всіма... але, як то кажуть, "осад залишився".

Те, що сталося – нагадує, швидше за все, не стільки події Перл-Харбору, скільки події холодної війни. В ті часи подібні тренувальні, а іноді – й хибні тривоги мали місце не лише в США, а й в усьому світі. І нинішня хибна тривога – це символ того, що часи ядерної загрози, яка, відверто кажучи, ніколи не була повністю подолана – повертаються. Сьогодні ця загроза вагоміша, ніж протягом останніх 25 років.



Помилкове повідомлення про ракетну тривогу на Гаваях нагадує події холодної війни між США а СРСР

Якби мешканці Гавайського архіпелагу побачили подібне попередження на своїх екранах ще з десяток років тому, вони б сприйняли його, як якийсь дурний жарт. Проте нині вони виявилися всерйоз "накрученими" та наполоханими, аби жартівливо реагувати на цю новину. Тому що ще в листопаді Північна Корея вперше випробувала ракету, яка здатна донести ядерну боєголовку до островів – отже, до території США.

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Саме тоді стало зрозуміло: держава із диктаторським режимом зі Східної Азії загрожує своєю "ядерною палицею" не лише Південній Кореї та Японії, а й Америці. За "гамбурзьким" рахунком, для американців не дуже важливо, як саме Кім Чен Ин дістався до цієї страшної зброї – чи то північні корейці, як він вихваляється, її самі зробили, а чи то отримали в подарунок від "доброго дядечка" з Кремля. Головне – ядерна загроза повернулася. Гавайські керівники одразу ж після цього ракетного тесту проголосили, що будуть випробувані тривожні сирени, які мовчали на архіпелазі вже більше двох десятків років. Тож хибна СМС-ка впала на підготовлений ґрунт.

Цікаво, що певна частина американців – серед яких опинилися численні знаменитості – одразу звинуватила в цьому... президента Дональда Трампа. Це, мовляв, його недолуга політика призвела до того, що Кім Чен Ин тепер загрожує безпосередньо США. Звісно, не можна сказати, що новий президент Америки – таке вже собі янголятко, але в цьому випадку подібні звинувачення є не лише безпідставними, а й витриманими у класичному стилі "невістка винна". "Ліві" американські діячі – як від політики, так і від культури – в будь-якому випадку бачать першочергово провину "правих" – і навпаки. Ті, хто звинувачує Трампа, не поспішають згадувати про те, що саме його попередник, демократ Барак Обама, довгі роки дозволяв Північній Кореї водити за носа весь світ та створювати свою ядерну зброю.

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Тепер ця зброя в Кіма є й він її навряд чи випустить з рук, забезпечуючи, насамперед, "недоторканість" свого режиму. Можна сказати, що нинішні погрози глави Білого дому в бік Північної Кореї, які за стилем нагадують якісь ковбойські вестерни, є нічим іншим, як старою, випробуваною стратегією залякування. Саме вона була загальноприйнятною в часи холодної війни та виявилася ефективною: "ядерні держави" лякали одна одну й не починали "гарячу" війну. Можливо, саме така ситуація складеться тепер і в Східній Азії.

Проте, найнебезпечнішим в цьому випадку є інше: проста помилка призвела до ледве контрольованих наслідків. 38 хвилин суцільної паніки, аж допоки на ті ж мобільні телефони не надійшло спростування. Що, як одного чудового дня знову хтось натисне не ту кнопку – тільки тепер вже не надішле автоматичної СМС, а автоматично запустить ядерну ракету?

Військові США переймаються тепер трохи іншим питанням – що, як оцю "невірну кнопку" натисне не роззява-співробітник, а добре навчений та оснащений добрячою апаратурою хакер з якоїсь іншої країни? Нова холодна війна почалася, і почалася вона в цифровому, глобалізованому та пов'язаному однією велетенською мережею світі, де кожен рух може спричинити будь-які наслідки, до того ж на іншій половині земної кулі. І ця війна – точно ніяке не тренування.

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