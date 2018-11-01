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      САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФИ НА ГАЗ

      Хіміки слідом за металургами просять Кабмін скасувати квоти на імпорт сірчаної кислоти

      31 Читать новость на русском
      Сірчана кислота
      Сірчана кислота / 5.ua

      Союз хіміків України слідом за асоціаціями металургійних і коксохімічних підприємств просить міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва ініціювати термінове засідання міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі для розгляду питання про скасування квот на імпорт сірчаної кислоти.

      Про це йдеться у зверненні Союзу хіміків України, адресованому Кубіву, повідомляє Мінпром з посиланням на текст документа. У ньому зазначається, що у сфері виробництва мінеральних добрив виникла критична ситуація, пов'язана з гострим дефіцитом сірчаної кислоти на ринку.

      Так, Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМУ) за червень-жовтень отримав лише 19 тис. т із замовлених 60 тис. т, тобто лише 31%. "У результаті підприємство змушене простоювати і зривати поставки складних фосфорних добрив вітчизняним аграріям у розпал осінньої посівної кампанії", – підкреслюється в листі.

      Варто відзначити, що крім ДЗМУ сірчану кислоту в Україні використовують десятки підприємств металургійної та коксохімічної промисловості, енергогенеруючі компанії, зрив поставок для яких може призвести до екологічної катастрофи в містах Авдіївка, Маріуполь, Кам'янське та ін.

      Як повідомлялося, Східний гірничо-збагачувальний комбінат ( Жовті Води, Дніпропетровська обл.) і об'єднання "Сумихімпром" не здатні задовольнити реальні потреби підприємств гірничо-металургійного комплексу України у сірчаній кислоті.

      Про це йдеться в листі голови Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіної, адресованому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману і першому віце-прем'єру Степану Кубіву.

      Нагадаємо, що 4 липня міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України ввела квоти на безмитний імпорт сірчаної кислоти. Рішення прийнято на звернення СхідГЗК і "Сумихімпром".

      Раніше керівники крупних коксохімічних і металургійних підприємств, а також галузевих асоціацій неодноразово попереджали про необґрунтованість квотування імпорту сірчаної кислоти і про збитки для національної економіки від даних лобістських заходів.

      Теги: металургія хімічна промисловість імпорт
      Джерело: 24 Канал
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