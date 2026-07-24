І таки знаходять багато цікавого. 24 Канал розповість про це трохи докладніше.

Що ми знаємо про Ольвію, місто на межі моря та степу?

Ольвія Понтійська постала на північному узбережжі Чорного моря як одна з найважливіших давньогрецьких колоній у регіоні. Її руїни нині лежать на території Миколаївської області України, а сам археологічний комплекс є частиною Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія".

Саме тут, на краю античного світу, еллінська культура зустрілася зі скіфським степом, а торгівля, ремесло, релігія й повсякденне життя переплелися так щільно, що місто стало одним із ключових свідків грецької присутності у Північному Причорномор'ї. А заснували Ольвію наприкінці VII – на початку VI століття до нашої ери вихідці з Мілета (це був розвинений давньогрецький поліс на західному узбережжі сучасної Туреччини).

Ольвія була не випадковим поселенням, а стратегічним, розташованим на важливих торгівельних шляхах. Місто стало порівняно значним центром життя – з храмами, кварталами, своєю монетою, оборонними стінами й громадськими просторами. Археологічні дослідження показують століття побуту, піднесень, руйнувань, відбудов і занепадів, аж поки Ольвія в пізньоантичну добу не втратила своє значення.

Археологи в Ольвії знайшли не якусь одну сенсацію, а цілу мозаїку деталей, без яких античне місто лишилося б красивою, але мовчазною руїною. Серед найважливіших знахідок – залишки житлових кварталів, вулиць, оборонних споруд, громадських будівель, святилищ, поховань і господарських ям. Усе це допомагає відтворити, як саме жили мешканці міста, де купували й продавали, як молилися, як оборонялися і як ховали померлих.

Особливу цінність мають написи та монети. Ольвія карбувала власні гроші, а її епіграфічні пам'ятки, від посвят до декретів, дають уявлення про політичне життя поліса, імена громадян, культи та зв'язки з іншими грецькими центрами. Для істориків це не просто уламки каменю чи металу, а прямі голоси минулого, які дозволяють побачити місто не як легенду, а як живу спільноту з правилами, владою й пам'яттю.

Ольвія – вигляд з висоти пташиного польоту: дивіться відео ukrainernet

Від храмів до оборонних споруд: яким був світ Ольвії?

Окремий пласт відкриттів пов'язаний із релігійним життям. На території Ольвії та її некрополя археологи виявляли святилища, жертовники, культові предмети та присвяти, які свідчать про багатошаровий пантеон міста. Тут шанували грецьких богів, але саме прикордонне розташування Ольвії робило її релігійний ландшафт особливо цікавим – він був не застиглою копією еллінського світу, а його північночорноморською версією, де традиція пристосовувалася до місцевих умов.

До прикладу, традиційний Аполлон трансформувався в Іатроса (Лікаря) для захисту від нових хвороб та Простата (Захисника) для охорони мурів. А от гомерівський герой Ахілл перетворився тут на могутнє божество – Ахілла Понтарха, Володаря моря, святилище якого на острові Зміїний було головним релігійним орієнтиром для ольвійських мореплавців серед небезпечних чорноморських штормів.

Серед найпомітніших ділянок розкопок в Ольвії – території, пов'язані з громадськими культами та поховальними обрядами. Тут досліджували й курганні поховання, і некрополі, і речі, які клали у могили як супровід для померлих. Це дозволило краще зрозуміти соціальну структуру міста, статки його мешканців і те, як античні греки в цій частині світу ставилися до смерті та пам'яті.

Нам відомо, до прикладу, що бідних ховали у звичайних ґрунтових ямах, середній клас – у підбійних могилах, а аристократію – у монументальних кам'яних склепах під курганами, як-от Зевсів курган. Усередині поховань дослідники знаходять специфічний інвентар, зокрема бронзові монети-дельфінчики як плату перевізнику Харону, жіночі лекіфи для парфумів та залізну зброю чоловіків-захисників.

Так, Ольвія не була беззахисним торговим осередком, що мирно дрімав біля води. Археологи розкрили фрагменти оборонних мурів, башт і фортифікаційних ліній, які нагадують, що місто існувало у непростому середовищі. Загрози приходили й з боку степу, і внаслідок ширших політичних потрясінь античного світу.

Найцікавіше про історію Ольвії та тамтешні археологічні знахідки: дивіться відео AzovSeaNews

Що розповіли побутові речі Ольвії, від посуду до амфор?

Коли вчені працюють на таких пам'ятках, вони фактично читають історію з каменя. Тут видно, як змінювалися стіни, як ремонтували квартали, як місто пристосовувалося до нових небезпек. І саме ці сліди перебудов, руйнувань та ремонтів роблять Ольвію не мертвою декорацією, а дуже людською історією про виживання.

Археологія часом працює майже як детектив – один напис, уламок кераміки чи уривок папірусу здатні змінити уявлення про цілу епоху. Окрему роль у цій історії відіграють малюнки на кераміці, що походять зі стародавньої Ольвії. Вони розповідають про релігію, міфологію, побут і зв'язки міста з усім Середземномор'ям. Більшість посуду була імпортована з Аттики, зокрема з Афін, також із Коринфа та островів Егейського моря, тож малюнки відбивають класичні загальногрецькі сюжети

Загалом, звичайні побутові знахідки є дуже промовистими – це кераміка, амфори, теракотові фігурки, знаряддя праці, прикраси, предмети домашнього вжитку. Саме вони дозволяють відтворити не "велику політику", а буденність – що їли, у чому зберігали вино й оливу, як оформлювали дім, які речі імпортували з інших частин грецького світу.

Ученим тут пощастило – археологічні пласти Ольвії надзвичайно багаті. Дослідження різних років відкривали матеріали від архаїчного часу до пізньої античності, і це дає змогу простежити довгу біографію міста без провалів у пам'яті. Саме тому Ольвія настільки цінна для науки – вона не дає одного суперефектного артефакту, але дарує цілі століття життя, зафіксовані у землі.

Важливо також розуміти, що для міжнародної науки Ольвія – це не лише українська пам'ятка, а частина ширшої історії Середземномор'я і Причорномор'я, де грецька колонізація створила цілісну мережу міст, портів і культурних контактів. Адже античність не закінчувалася на берегах Егейського моря, а дійшла і до Чорного, укорінилася тут і залишила після себе глибокий слід на тисячі років.