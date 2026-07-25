Преса тих днів залюбки підхопила історію, що пахла одночасно майбутнім і скандалом. То був складний момент, і 24 Канал розповість про нього трохи докладніше.

Як дитина, яка вийшла з лабораторної тіні, одразу стала світовою сенсацією?

Коли 25 липня 1978 року в Oldham and District General Hospital у британському Манчестері народилася Луїза Браун, світ отримав не просто гучну новину, а цілий символ нової епохи. "The world’s first test-tube baby" (перша у світі дитина з пробірки) з'явилася на світ унаслідок in-vitro fertilisation (IVF).

Для людей кінця 1970-х ця подія не звучала сухо й технічно, хоча слово IVF тоді ще не було буденною абревіатурою, а технологія була малозрозумілою. У медіа й розмовах побутувала значно грубіша й драматичніша формула – test-tube baby, дитина з пробірки. Саме вона й підлила олії у вогонь суспільної уяви.

Адже дехто бачив у цьому науковий прорив у майбутнє, дехто – втручання у природний порядок, а ще інші – початок етичної бурі, яка ще довго не стихне. Та хай там як, а за народженням Луїзи Браун стояла не магія, а багаторічна праця людей, виснажлива й небезпечна, де кожен крок був на межі невідомого.

Їхні ключові імена сьогодні стали частиною наукової історії – Роберт Едвардс, Патрік Стептоу та Джин Пурді. А загалом вся ця історія дала поштовх цілим галузям – від репродуктивної біології до біології ембріональних стовбурових клітин людини.

Найцікавіше з історії народження Луїзи Браун, першої "дитини з пробірки": дивіться відео FlashDiscoveriesofficial

Від захвату до нервового шепоту про межі дозволеного: як реагував світ?

Вибуховою була не лише сама подія, а й хвиля реакцій, яку вона підняла. Для одних Луїза Браун стала живим доказом того, що медицина здатна обійти, а точніше – подолати трагедію безпліддя. Для інших – приводом ставити незручні запитання про мораль, релігію та те, чи має людина право так глибоко втручатися в початок життя.

Цей конфлікт відчувався особливо гостро в католицькому світі та в консервативних колах, де сама ідея зачаття поза тілом матері здавалася майже антиутопічною. А проте навіть церковна верхівка не зводила все до однозначного осуду.

Скажімо, кардинал Альбіно Лучіані, який вже у серпні 1978 став новим папою Іваном Павлом I, категорично відмовився засуджувати батьків дівчинки. Він говорив про занепокоєння навколо тем, пов'язаних із людським життям, гідністю та сучасною біоетикою – що вже було доволі м'якою реакцією.

Народження Луїзи Браун та обговорення штучного запліднення з одного боку стало моральним тестом для суспільства, яке не встигало за темпом науки. З іншого – маяком для сотень тисяч сімей, які роками жили між лікарнями, надією та розпачем.

До сьогодні IVF (ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення) не просто існує – воно стало глобальною практикою, понад 8 мільйонів дітей у всьому світі народилися завдяки цій технології. Абревіатура стала частиною звичайної мови, клінічних протоколів і родинних історій, а колишня сенсація – буденністю для тих, хто бореться за дитину.