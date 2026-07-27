Недарма ж це найвища і найстаріша державна нагорода Польщі. 24 Канал опише її трохи докладніше.

Символіка Ордену Білого Орла: про що важливо знати?

Орден Білого Орла належить до тих нагород, які читаються як коротка, але дуже насичена історія Польщі. Тут немає випадкових ліній, зайвого блиску чи декоративних дрібниць.

У центрі знака – білий орел, і саме він задає тон. Для польської традиції коронований орел – не прикраса, а один із найстійкіших символів державності, суверенітету та історичної тяглості. Власне, він є головним елементом і державного герба Польщі. І в Ордені з'являється не як нейтральний птах, а як знак влади, який вивищує нагороду над просто ювелірним виробом і робить її частиною політичної та культурної пам'яті.

Це не орнамент, а концентрат національного сенсу. Орел у системі знаків Ордену Білого Орла виступає як візуальний міст між минулим і сучасністю, між монархічною традицією та модерною національною ідентичністю. Білий же колір уособлює чистоту, шляхетність та духовну силу, а розмах крил – прагнення до свободи та незалежності.

Другий ключовий елемент – хрест. У європейській орденській культурі мальтійський хрест майже завжди означає не тільки релігійний контекст, а й ширшу систему уявлень про честь, службу, жертву та доблесть. В Ордені Білого Орла він несе саме цю вагу – нагорода не зводиться до знака вдячності, а стає знаком визнання особливої державної служби або виняткового внеску.

Який вигляд має польський Орден Білого Орла: дивіться відео KanalZeroPL

Восьмипроменевий хрест тут працює як форма, що дисциплінує символіку. Це традиційний європейський символ мужності, лицарської честі та готовності захищати християнські цінності. Він збирає композицію докупи, надає їй урочистості й строгого ритму. Хрест завжди читається як структура з центром і балансом, а отже – як порядок.

Також варто зауважити, що червона та біла емаль на хресті дублює польський прапор. Червоне тло символізує вогонь, відвагу, героїзм та кров, пролиту за батьківщину, а біле обрамлення – мир та чесність.

Третім елементом є стрічка. В орденській системі її часто сприймають як другорядний елемент, але насправді саме вона додає знаку завершеності й соціальної впізнаваності. Стрічка Ордену Білого Орла – це не просто спосіб носити нагороду як видиму частину статусу, а зв’язок між тілом людини й державним знаком, між приватною біографією та публічною пам'яттю.

Світло-блакитна муарова стрічка (у фалеристиці цей відтінок традиційно символізує вірність, постійність та високі ідеали), на якій носять знак через плече, пом'якшує метал і емаль, переводить урочистий предмет у живий простір офіційного церемоніалу. Саме стрічка робить Орден рухомим у соціальному сенсі – він з'являється на урочистостях, у державних актах, у моменти вшанування тощо.

Орел, хрест і стрічка складаються у єдину мову. Орел дає Ордену державний голос. Хрест надає йому моральної й урочистої форми. Стрічка вмонтовує його у живий церемоніал. Разом вони створюють не просто красиву відзнаку, а систему символів, де кожна деталь має свою роботу й вагу.

Основне про Орден Білого Орла: дивіться відео Audioversity

Зверніть увагу: на зірці та історичних елементах Ордена був ще латинський напис Pro Fide, Rege et Lege – "За Віру, Короля і Закон". Але у 1921 році після відновлення незалежності Польщі Орден відродили вже як республіканську нагороду, відтак девіз сучасної вищої нагороди Польщі – Za Ojczyznę i Naród, "За Вітчизну і Народ".

Чому Орден Білого Орла став елементом скандалу між Польщею та Україною?

Орден Білого Орла – це насамперед інструмент державної пам'яті. Він фіксує не тільки заслуги окремої людини, а й спосіб, у який держава хоче пам'ятати саму себе. Але, на жаль, іноді навіть такої ваги символ можна перетворити на політичний інструмент.

От як нещодавно, у червні 2026 року, спалахнув скандал навколо Ордену Білого Орла після рішення України назвати один із підрозділів Сил спеціальних операцій на честь героїв УПА. У Польщі це сприйняли надто болісно, адже тема УПА для значної частини польського суспільства залишається історично чутливою. На тлі цього у Варшаві оголосили про позбавлення Володимира Зеленського Ордена.

Ця ситуація навряд чи зникне сама собою, адже вона тримається не на одному рішенні польського президента Кароля Навроцького, а на сукупності історичних образ, політичних розрахунків і суспільних емоцій. Саме тому будь-який новий жест з обох боків може або знизити напругу, або навпаки – знову її підсилити.