Вєсті.UA: Хитрий план Зеленського і Трампа проти Путіна. Психічно хворі у "Слузі народу"
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29 жовтня – після зустрічі з Зеленським Трамп сказав, що президент РФ є добрим чоловіком. Може, він проговорився про спецоперацію США і говорив і про Зеленського, і про посаду президента РФ водночас. Товариш Зеленського діагностував проблеми у його оточенні. Так, у Тищенка фонематична дислексія, у Литвиненка нервовий тік, а в Дубінського – синдром Туретта.
Також у випуску:
Аваков піде у відставку... ніколи.
Дивіться програму "Вєсті.UA" за 29 жовтня 2019:
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