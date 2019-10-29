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      Вєсті.UA: Хитрий план Зеленського і Трампа проти Путіна. Психічно хворі у "Слузі народу"

      329 Читать новость на русском
      Вєсті.UA
      Вєсті.UA / 24 канал

      У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29 жовтня – після зустрічі з Зеленським Трамп сказав, що президент РФ є добрим чоловіком. Може, він проговорився про спецоперацію США і говорив і про Зеленського, і про посаду президента РФ водночас. Товариш Зеленського діагностував проблеми у його оточенні. Так, у Тищенка фонематична дислексія, у Литвиненка нервовий тік, а в Дубінського – синдром Туретта.

      Також у випуску:

      Аваков піде у відставку... ніколи.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 29 жовтня 2019:

       

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Вєсті.UA Дональд Трамп Володимир Путін Слуга народу
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