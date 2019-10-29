Вєсті.UA: Хитрий план Зеленського і Трампа проти Путіна. Психічно хворі у "Слузі народу"

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 29 жовтня – після зустрічі з Зеленським Трамп сказав, що президент РФ є добрим чоловіком. Може, він проговорився про спецоперацію США і говорив і про Зеленського, і про посаду президента РФ водночас. Товариш Зеленського діагностував проблеми у його оточенні. Так, у Тищенка фонематична дислексія, у Литвиненка нервовий тік, а в Дубінського – синдром Туретта.

Також у випуску: Аваков піде у відставку... ніколи. Дивіться програму "Вєсті.UA" за 29 жовтня 2019: