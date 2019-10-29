22:19
29 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки
      Вєсті Кремля
      21:39, сегодня
      Вести.UA: Хитрый план Зеленского и Трампа против Путина. Психически больные в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      20:46, сегодня
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Вести.UA
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ДИФТЕРИЯ В УКРАИНЕ

      Вести.UA: Хитрый план Зеленского и Трампа против Путина. Психически больные в "Слуге народа"

      270 Читати новину українською
      Вести.UA
      Вести.UA / 24 канал

      В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 29 октября – после встречи с Зеленским Трамп сказал, что президент РФ является хорошим человеком. Может, он проговорился о спецоперации США и говорил и о Зеленском, и о должности президента РФ одновременно. Товарищ Зеленского диагностировал проблемы в его окружении. Да, у Тищенко фонематическая дислексия, у Литвиненко тик, а у Дубинского – синдром Туретта.

      Также в выпуске:

      Аваков уйдет в отставку... никогда.

      Смотрите программу "Вести.UA" за 29 октября 2019​:

       

      blog_ava
      Появились светлое окаймление вокруг родинки: насколько это опасно и что делать
      сегодня
      4349
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Владимир Путин Дональд Трамп Вести.UA
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Построят ли немцы собственные космические корабли?
      сегодня , 22:00 Построят ли немцы собственные космические корабли?
      Борис Немировський 10
      Ожидайте мести: западные СМИ об уничтожении лидера ИГИЛ и последствиях для мира
      сегодня , 21:01 Ожидайте мести: западные СМИ об уничтожении лидера ИГИЛ и последствиях для мира
      Світлана Попова 211
      Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      сегодня , 20:01 Газовые переговоры с Россией: что нужно знать о транзите и новом контракте
      Євгенія Мазур 282
      Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса
      сегодня , 19:00 Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса
      Блог Медіа 913
      В России нет другого выбора, кроме как подчинится Украине
      сегодня , 17:01 В России нет другого выбора, кроме как подчинится Украине
      Злой Одессит 2584
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук