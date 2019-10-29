Вести.UA: Хитрый план Зеленского и Трампа против Путина. Психически больные в "Слуге народа"

В свежем выпуске программы "Вести.UA" за 29 октября – после встречи с Зеленским Трамп сказал, что президент РФ является хорошим человеком. Может, он проговорился о спецоперации США и говорил и о Зеленском, и о должности президента РФ одновременно. Товарищ Зеленского диагностировал проблемы в его окружении. Да, у Тищенко фонематическая дислексия, у Литвиненко тик, а у Дубинского – синдром Туретта.

Также в выпуске: Аваков уйдет в отставку... никогда. Смотрите программу "Вести.UA" за 29 октября 2019​: