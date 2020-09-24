Хлопець у футболці зі серпом і молотом розгулював центром Львова: що йому загрожує
Львів'янин у центрі міста розгулював у футболці із зображенням комуністичного символу і написом "СРСР". 21-річного "модника" затримали та відкрили проти нього кримінальне провадження.
Інцидент трапився у центрі Львова 24 вересня. Про це повідомляє Нацполіція Львова у фейсбуці.
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Деталі інциденту у центрі Львова
21-річний хлопець у футболці з серпом і молотом розгулював центром Львова. Його зовнішній вигляд неабияк обурив перехожих і вони викликали правоохоронців. Поліція затримала чоловіка, адже він фактично порушив закон про декомунізацію.
Яке покарання йому загрожує
Зрештою молодика доставили у відділ поліції й відкрили проти нього кримінальне провадження. Хлопцеві інкримінують скоєння злочину за статтею 436-1 про поширення комуністичної символіки та пропаганду комуністичного режиму.
Тепер йому людині загрожує серйозне покарання – до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
Декомунізація в Україні: головне
- Декомунізація в Україні набула масового характеру з 2014 року.
- Це система заходів, спрямованих на звільнення від впливу та наслідків комуністичної ідеології в усіх сферах життя.
- Таким чином, в Україні демонтують радянські пам'ятники та перейменовують вулиці, названі на честь радянських ідолів.
- Також під руку декомунізаторам потрапляє й те, що має стосунок до країни-агресора Росії. Адже саме Кремль розпочав війну на сході та анексував Крим.