Львів'янин у центрі міста розгулював у футболці із зображенням комуністичного символу і написом "СРСР". 21-річного "модника" затримали та відкрили проти нього кримінальне провадження.

Інцидент трапився у центрі Львова 24 вересня. Про це повідомляє Нацполіція Львова у фейсбуці.

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Деталі інциденту у центрі Львова

21-річний хлопець у футболці з серпом і молотом розгулював центром Львова. Його зовнішній вигляд неабияк обурив перехожих і вони викликали правоохоронців. Поліція затримала чоловіка, адже він фактично порушив закон про декомунізацію.

Яке покарання йому загрожує

Зрештою молодика доставили у відділ поліції й відкрили проти нього кримінальне провадження. Хлопцеві інкримінують скоєння злочину за статтею 436-1 про поширення комуністичної символіки та пропаганду комуністичного режиму.

Тепер йому людині загрожує серйозне покарання – до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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