Отримав травми та переломи: у Львові юнак впав у шахту ліфта з п'ятого поверху

Близько 4:00 ранку 2 січня у житловому будинку на вулиці Миколайчука, 5 у ліфті перебували троє молодих чоловіків. Внаслідок необережних дій один із них впав у шахту ліфта з п'ятого поверху.

Хлопець 2007 року отримав переломи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.

У якому стані хлопець?

Зі слів фахівців "Львівсвітло", хлопці почали розхитувати кабіну, через що спрацювала система захисту і ліфт зупинився. Замість того, щоб зачекати на допомогу, компанія вирішила самостійно вибратися, тож розламала двері кабіни та двері до ліфтової шахти на рівні 5 поверху.

Під час спроби залишити ліфт, один із молодиків впав у шахту та отримав травми. Його дістали рятувальники й передали медикам швидкої допомоги із переломами. За інформацією ДСНС та поліції, хлопці перебували у стані алкогольного сп’яніння.

У Шевченківській райадміністрації повідомили, що скарг на роботу цього ліфта раніше не надходило. Ліфт введений в експлуатацію у 1977 році, а у 2017-му його капітально відремонтували та замінили основні вузли.

У департаменті житлового господарства нагадують, що в разі зупинки ліфта необхідно залишатися в кабіні та викликати аварійну службу або ДСНС. Самостійні спроби вибратися можуть призвести до важких травм або навіть загибелі.

