Отримав травми та переломи: у Львові юнак впав у шахту ліфта з п'ятого поверху
- У Львові юнак 2007 року народження впав у шахту ліфта з п'ятого поверху, отримав травми та переломи.
- Інцидент стався внаслідок того, що троє молодиків розхитали ліфт, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, після чого вони спробували самостійно вибратися.
Близько 4:00 ранку 2 січня у житловому будинку на вулиці Миколайчука, 5 у ліфті перебували троє молодих чоловіків. Внаслідок необережних дій один із них впав у шахту ліфта з п'ятого поверху.
Хлопець 2007 року отримав переломи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську міську раду.
У якому стані хлопець?
Зі слів фахівців "Львівсвітло", хлопці почали розхитувати кабіну, через що спрацювала система захисту і ліфт зупинився. Замість того, щоб зачекати на допомогу, компанія вирішила самостійно вибратися, тож розламала двері кабіни та двері до ліфтової шахти на рівні 5 поверху.
Під час спроби залишити ліфт, один із молодиків впав у шахту та отримав травми. Його дістали рятувальники й передали медикам швидкої допомоги із переломами. За інформацією ДСНС та поліції, хлопці перебували у стані алкогольного сп’яніння.
У Шевченківській райадміністрації повідомили, що скарг на роботу цього ліфта раніше не надходило. Ліфт введений в експлуатацію у 1977 році, а у 2017-му його капітально відремонтували та замінили основні вузли.
У департаменті житлового господарства нагадують, що в разі зупинки ліфта необхідно залишатися в кабіні та викликати аварійну службу або ДСНС. Самостійні спроби вибратися можуть призвести до важких травм або навіть загибелі.
Схожі випадки: останні новини
Влітку 2025 року в Новояворівську 15-річний підліток отримав тяжкі травми після падіння у шахту ліфта закинутої недобудови. Інцидент стався увечері, коли хлопець разом із друзями робив фото на даху будівлі. Підлітка госпіталізували в реанімацію.
Тоді як у Києві 36-річний чоловік вистрибнув із 19-го поверху та вижив. Його шпиталізували з серйозними травмами.
У Полтаві схожий випадок став летальним. Там з даху торгово-розважального центру "Київ" впав 19-річний хлопець. Згодом він помер у лікарні.