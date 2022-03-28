Хлопці й дівчата в Україні обмінюють інтимні фото і збирають гроші на ЗСУ

В Україні з початку війни започаткували рух "Теронліфанс". Таким чином хлопці та дівчата пропонують жертвувати гроші на ЗСУ, надсилаючи свої інтимні фото.

Ініціатива стала популярною в соцмережах, зокрема, у твітері. До неї долучаються професійні моделі ню та звичайні охочі.

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Схема роботи руху

Першочергово люди скидають гроші для ЗСУ і надсилають чек дівчині чи хлопцю. Тоді за це отримують інтимні фото. Тобто спершу гроші, а тоді доказ, що можна просити фото. Додаткових грошей за це для себе дівчата не просять.

Дехто з учасників співпрацює з окремими благодійними фондами чи організаціями. Інші ж кажуть, що підійде будь-яка пожертва.

Учасниці вже отримали скріншотів про пожертву грошей на армію на 5 мільйонів гривень. Найбільший разовий переказ за інтимне фото, яке вдалось отримати одній з учасниць руху – 3 тисячі доларів.

Я вирішила збирати внески на конкретну організацію, можливо маленьку, але перевірену. Першим був полк "Азов", вдалось зібрати близько 1500 доларів за день. Тепер я збираю на скарбничку у Monobank, а після цього відправлю різним організаціям, які допомагають діткам, людям похилого віку, на потреби ЗСУ та зоозахисним організаціям,

– каже учасниця руху Саша.

За її словами, трапляються й недобросовісні люди. Можуть надсилати один скріншот чека різним дівчатам, надсилати чек за іншу дату чи підробляти його.

Знайти учасників руху "Теронліфанс" дуже просто: достатньо ввести назву організації у пошуку в твітері. Щоб приєднатись до руху як модель, потрібно запостити у себе на сторінці відповідне повідомлення з хештегом #теронліфанс.

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