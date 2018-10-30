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      Хлої Кардашян зачарувала ніжним знімком з 6-місячною дочкою

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      Хлої Кардашян
      Хлої Кардашян / GettyImages

      Зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Хлої часто розповідає прихильникам у соціальних мережах про своє материнство. 34-річна світська левиця виховує 6-місячну дівчинку Тру, яку народила від баскетболіста Трістана Томсона.

      Нове фото з малюком Хлої опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

      Читайте також: Хлопець Хлої Кардашян зробив дивний подарунок на день народження після зради: відео

      Зірка реаліті-шоу позує з маленькою донечкою на руках в Індонезії на острові Балі.

      "У своєму житті я не вірю, що коли-небудь побачу захід сонця кращий, ніж цей, який я спостерігала на Балі. Дякую за спогади, які я із Тру створюємо", – прокоментувала свій знімок Хлої.

      Сімейний знімок зворушив прихильників зіркової сімейки.

      "Діти – благословенні, вона змушують дивитися тебе дивитися на усі речі інакше", "Тру так швидко зростає", "Це фото справді ідеальне", – пишуть користувачі у мережі.


      Хлої Кардашян з дочкою Тру / Instagram 


      Дочка Хлої Кардашян Тру / Instagram


      Дочка Хлої Кардашян Тру / Instagram

      Нагадаємо, що 12 квітня Хлої Кардашян вперше стала мамою. Пологи зірки були передчасними. Ймовірно, причиною цього стала поява в ЗМІ кадрів, на яких її коханий Трістан Томпсон зраджує Хлої Кардашян з працівницею стриптиз-клубу. На відео, опублікованому в мережі, видно, що баскетболіст розважався з незнайомками та палко цілував їх. На час зради Хлої Кардашян була на 3 місяці вагітності.

      Знамениті родичі акторки спершу не коментували резонансного скандалу. Однак згодом Кім Кардашян розповіла, що її сестра Хлої проплакала всю ніч після оприлюднення новин про зраду її чоловіка. Водночас родичі, які з першого дня знайомства з Трістаном Томпсоном були проти їх стосунків, ніколи не пробачать баскетболісту цієї зради. Про це розповідали інсайдери.

      Теги: LifeStyle Зіркові мами Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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