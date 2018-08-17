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H&M в Україні: що варто знати про бренд

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H&M у Києві
H&M у Києві / hvylya.net

Перший в Україні всесвітньо відомий магазин H&M відкриється 18 серпня у Києві. 24 канал з'ясував – що відомо про цей бренд та що він запропонує українцям.

H&M розшифровується як Hennes&Mauritz. Це шведський бренд одягу та косметики зі штаб-квартирою у Стокгольмі. Гасло бренду – Fashion and quality at the best price, тобто – "Мода та якість за накращою ціною". Це і є головна риса H&M, за що його люблять у всьому світі.

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Історія H&M

У 1947 році засновник компанії Ерлінг Перссон відкрив магазин жіночого одягу Hennes (зі шведської – "для неї") у місті Вестерос у Швеції, і разом з ним – фабрику з виготовлення цього одягу. Але нині компанія не має потужностей виробництва – усі замовлення для H&M виконують фабрики в Азії.

У 1968 році Ерлінг Перссон купив магазин для мисливців і рибалок Mauritz Widforss. Тому до Hennes додалося &Mauritz, а асортимент магазину доповнився лінією одягу для чоловіків і дітей. А вже у 1974 році Перссону вдалося створити мережу магазинів.

У 80-х роках керувати компанією став син Ерлінга Стефан, який ще знизив ціну на одяг бренду, але не знизив його якості.

У 2010-2013 роках компанія H&M розробила і втілила в життя ідею онлайн-бутіка, запустила нову колекцію Other Stories сегмента "люкс", розробила і почала виробництво декоративної косметики H&M Cosmetics.

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Здобутки компанії

Бренд оцінений в 15 мільярдів доларів і входить в топ-100 найдорожчих світових брендів. Торгова мережа H&M має 3000 магазинів у 64 країнах на всіх континентах і продовжує розширюватися.

У 2013-2017 H&M створювала спортивну форму для Олімпійської збірної Швеції.

H&M активно співпрацює з місцевими підприємцями на умовах франчайзингу.

З 2004 року компанія придумала нову "фішку" – співпрацю з відомими світовими дизайнерами і щорічний випуск спільної колекції одягу. Відтак покупець отримує дизайнерський одяг за невисокою ціною. Зокрема H&M має колекції від Карла Лагерфельда, Стелли Маккартні, Мадонни, Роберто Каваллі, Кайлі Міноуг, Jimmy Choo, Соні Рікель, Balmain, KENZO, Erdem.

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Нині H&M пропонує 12 ліній товарів:

- B&B – стильна офісна колекція для жінок;
- Conwell і Logg – колекції офісного і повсякденного одягу для чоловіків;
- Rocky – жіночий та чоловічий одяг для молоді в стилі кежуал;
- Big is Beautiful – елегантний одяг великих розмірів для жінок;
- Momma – одяг для майбутніх мам;
- Young – підліткова лінія;
- Home - товари для будинку;
- Conscious – екологічно бездоганний одяг;
- Cos – класичний одяг для сім'ї;
- H&M Cosmetics – декоративна косметика;
- Other Stories – люксовий одяг;
- L.O.G.G – одяг для спорту.

Скандали

Незважаючи на свою світову репутацію і потужність, компанія H&M може "похвалитися" також і кількома гучними скандалами.

У 1999 році до рекламної кампанії H&M у Німеччині була залучена топ-модель Клаудія Шиффер. Постери з її зображенням викрадали з бутіків, попередньо розбивши вітрину. Після кількох таких випадків керівництво H&M пообіцяло подарувати рекламні постери усім охочим після завершення рекламної кампанії, після чого бити вітрини припинили. Але існувала версія, що насправді биття вітрин магазинів і викрадення постерів компанія сама і організувала – щоб привернути увагу до себе.

У 2010 році після розслідування New York Times компанію H&M звинуватили у спалюванні десятків тонн непроданого нового одягу. Це при тому, що компанія позиціонує себе як борця за раціональне використання ресурсів. У H&M пообіцяли, що цього більше не повториться. Але восени 2017 року данський телеканал TV2 з'ясував, що H&M не покинув палити одяг – розслідування засвідчило, що з 2013 року в данському місті Роскілі було спалено близько 60 тонн нового одягу. На що H&M відповіла, що спалений одяг не відповідав вимогам якості і був шкідливим. Сумніви щодо того, чи справді спалений одяг був неякісний, і чому така велика і потужна компанія виробляє так багато неякісно одягу, залишаються.

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У 2014 році дизайнерам H&M прийшла в голову не дуже вдала ідея зобразити на футболці череп і зірку Давида, через що ізраїльський блогер підняв скандальну хвилю і змусив компанію вилучити ці футболки з продажу.

Скандальна футболка
Скандальна футболка від H&M

У січні 2018 року знову через принт на одязі H&M втрапила у расистський скандал. На своєму сайті компанія розмістила рекламні знімки моделей дитячого одягу. На толстовці, в яку був одягнений темношкірий хлопчик, розмістили геть некоректний напис Coolest Monkey in the Jungle – "найкрутіша мавпочка в джунглях". Увагу до фото і напису привернув співак The Weeknd. Після гучного скандалу кілька знаменитостей відмовилися співпрацювати з компанією, а у Південно-Африканській республіці борці з расизмом навіть розгромили кілька магазинів бренду. Але H&M визнала свою провину і вибачилася, пообіцявши вилучити як фото, так і сам виріб з продажу.

Скандальний напис

Через це фото H&M звинуватили у расизмі

А вже в березні цього року H&M знову оскандалилась – через авторські права. Тоді вуличний художник REVOK звинуватив компанію в тому, що вона зняла рекламу на тлі його графіті, не спитавши дозволу, і подав з цього приводу позов до суду. H&M спершу вирішила не вибачатися і навіть подала зустрічний позов проти художника, заявивши, що продюсерська компанія, яка знімала фото, з'ясувала у влади Нью-Йорка, що графіті розміщене незаконно. Але REVOKа підтримали інші вуличні художники, почавши зображувати малюнок із написом "R.I.P. H&M: 1947-2018". Після цього компанія відізвала свій судовий позов і вибачилася перед REVOKом.

Втім, як то кажуть, не помиляється лише той, хто нічого не робить. В будь-якому випадку відкриття магазину H&M варто розцінювати як позитив – це свідчить про довіру світового ритейлера до українського ринку і означає його перспективність.

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Автор: Яніна Ткачук
Теги: Новини України Новини Києва Новини компаній Стиль і мода Мода Публікації Статті Бізнес
Джерело: 24 канал
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