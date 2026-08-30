"Потрібно системно вибивати": Хмара розповів, якими мають бути удари по тилу ворога

Україна має системно завдавати ударів по тилу Росії. Це необхідно, щоб послаблювати її економічні та оборонно-промислові спроможності.

Про це під час спілкування зі журналістами заявив міністр оборони України Євгеній Хмара.

Якими мають бути удари по тилу Росії?

Україна має використовувати удари по російському тилу для досягнення конкретного економічного та військового ефекту. Йдеться про послаблення оборонно-промислових можливостей Росії, зниження її здатності вести війну та створення додаткового психологічного тиску на противника.

Deep strike і перенесення війни на територію ворога, посилені когнітивними та кіберопераціями, дають вплив у стратегічній глибині,

– заявив Хмара.

Він зазначив, що для досягнення такого ефекту Україні необхідно працювати не лише по безпосередньо військових цілях, а й системно послаблювати захист російського тилу.

За словами Хмари, до оперативної глибини належать, зокрема, радіолокаційні станції, системи протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби. Саме вони формують захист стратегічної глибини противника та ускладнюють ураження важливих цілей у його тилу.

Тому Україні необхідно системно виводити з ладу такі засоби та створювати підрозділи, здатні комплексно працювати в оперативній глибині. Це дозволить посилити ефект від ударів по тилових об'єктах Росії та створювати для противника додаткові проблеми на стратегічному рівні.

Нагадаємо, Росію не цікавить лише контроль над окремими регіонами України, її стратегічна мета значно ширша. За словами Євгенія Хмари, Кремль прагне захопити всю Україну, знищити її державність та представити це як продовження розбудови російської імперії.

Він зазначив, що Путін сприймає війну проти України як частину власного імперського проєкту. Тому будь-які поступки з боку України російський лідер може сприймати не як шлях до миру, а як підтвердження ефективності тиску. Це, своєю чергою, може підштовхувати Кремль до продовження агресії та висунення нових вимог.