Другу ніч поспіль росіяни атакують Хмельниччину: чи є руйнування і постраждалі

Другу ніч поспіль ворог атакує Хмельниччину. Росіяни завдали комбінованого удару, пошкоджено будинки та підприємства

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на голову Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Тюріна. Росія продовжує терор мирних українських міст.

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Атака на Хмельниччину

У ніч на 26 травня Хмельницька область знову опинилася під ворожим вогнем. Окупанти здійснили комбіновану атаку, ймовірно, з використанням дронів та ракет.

За його словами, на щастя, внаслідок чергової атаки постраждалих серед цивільного населення немає. Втім, без руйнувань не обійшлося – зафіксовано пошкодження приватних домогосподарств, а також об'єктів місцевого бізнесу.

Очільник ОВА також вкотре нагадав мешканцям області про заборону публікації фото чи відео з роботою українських сил протиповітряної оборони.

До слова, уночі 26 травня російська армія запустила багато ударних БпЛА, і значна частина їх прямувала до Хмельницької області, націлившись на Старокостянтинів.