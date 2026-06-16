16 червня, 19:39
Оновлено - 19:46, 16 червня
На Хмельниччині чули вибух, там міг впасти літак, – соцмережі
Ввечері 16 червня в Хмельницькій області прогримів потужний вибух. Попередньо, є інформація про можливе падіння літака в Шепетівському районі.
Про це повідомляють місцеві пабліки.
Що пишуть про авіакатастрофу на Хмельниччині?
З неофіційних джерел відомо про нібито падіння літака на межі Шепетівського-Полонського району.
Зазначимо, що в межах Хмельницької громади 16 червня були заплановані військові навчання.
24 Канал намагається отримати офіційний коментар щодо інциденту в пресслужбі поліції та ДСНС.