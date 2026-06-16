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24 Канал Головні новини На Хмельниччині чули вибух, там міг впасти літак, - соцмережі
16 червня, 19:39
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Оновлено - 19:46, 16 червня

На Хмельниччині чули вибух, там міг впасти літак, – соцмережі

Тетяна Бабич

Ввечері 16 червня в Хмельницькій області прогримів потужний вибух. Попередньо, є інформація про можливе падіння літака в Шепетівському районі.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Що пишуть про авіакатастрофу на Хмельниччині?

З неофіційних джерел відомо про нібито падіння літака на межі Шепетівського-Полонського району.

Зазначимо, що в межах Хмельницької громади 16 червня були заплановані військові навчання.

24 Канал намагається отримати офіційний коментар щодо інциденту в пресслужбі поліції та ДСНС.

 

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