На Хмельниччині чули вибух, там міг впасти літак, – соцмережі

Ввечері 16 червня в Хмельницькій області прогримів потужний вибух. Попередньо, є інформація про можливе падіння літака в Шепетівському районі.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Що пишуть про авіакатастрофу на Хмельниччині? З неофіційних джерел відомо про нібито падіння літака на межі Шепетівського-Полонського району. Зазначимо, що в межах Хмельницької громади 16 червня були заплановані військові навчання. 24 Канал намагається отримати офіційний коментар щодо інциденту в пресслужбі поліції та ДСНС.