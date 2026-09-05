На Хмельниччині пролунали вибухи: у напрямку міста рухалися реактивні БпЛА
5 вересня на Хмельниччині пролунали звуки вибухів. Перед цим повідомлялося про рух реактивних безпілотників у напрямку Хмельницького.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Що відомо про вибухи?
За інформацією моніторингових каналів, реактивні БпЛА фіксувалися в напрямку Хмельницького. Окремо повідомлялося про реактивний безпілотник, який рухався з Вінниччини в бік Хмельниччини.
Згодом близько 16:17 повідомили, що на Хмельниччині було чути звуки вибухів. Вже о 16:26 стало відомо про повторні вибухи.
Місцевих жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.
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