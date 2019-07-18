Хочеться нормальних, чесних людей: Зеленський розповів, яким хоче бачити майбутній уряд

Президент України Володимир Зеленський поділився баченням, яким, на його думку, повинен бути майбутній уряд. Він зауважив, що в чинному уряді є "кілька людей", з якими, можливо, буде продовжена робота.

Таку позицію глава держави висловив в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке було опубліковане на сторінці Офісу президента у Facebook.

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Хочеться нормальних, чесних людей в уряд. Я хочу, щоб було найбільше молодих, нормальних людей, свіжих,

– зазначив Зеленський.

Водночас він додав, що в нинішньому уряді є кілька людей, які можуть продовжити працювати надалі. Однак глава держави наголосив, що це питання ще буде вирішуватися.

Дивіться відео Зеленського: Відверто з президентом