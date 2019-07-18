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      Хочеться нормальних, чесних людей: Зеленський розповів, яким хоче бачити майбутній уряд

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Фото з відкритих джерел

      Президент України Володимир Зеленський поділився баченням, яким, на його думку, повинен бути майбутній уряд. Він зауважив, що в чинному уряді є "кілька людей", з якими, можливо, буде продовжена робота.

      Таку позицію глава держави висловив в інтерв'ю "Відверто з президентом", яке було опубліковане на сторінці Офісу президента у Facebook.

      Читайте також: Чому в Україні досі триває війна: заява Зеленського

      Хочеться нормальних, чесних людей в уряд. Я хочу, щоб було найбільше молодих, нормальних людей, свіжих,
      – зазначив Зеленський. 

      Водночас він додав, що в нинішньому уряді є кілька людей, які можуть продовжити працювати надалі. Однак глава держави наголосив, що це питання ще буде вирішуватися.

      Дивіться відео Зеленського: Відверто з президентом

       

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      Теги: Новини політики Новини України Володимир Зеленський
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