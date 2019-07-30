Хода гідності замість військового параду: ветеран АТО прокоментував дії Зеленського

Традиційного параду на День незалежності у столиці не буде. У відповідь на такий крок Зеленського волонтери та ветерани АТО заявили про намір провести власну ходу. Та за якийсь час глава Офісу Президента Андрій Богдан повідомив, що 24 серпня у Києві пройде Хода гідності.

При цьому, ніхто не звертався до активістів з пропозицією об'єднатися, аби не проводити два окремих заходи. Про це в прямому ефірі 24 каналу розповів волонтер та ветеран АТО Мирослав Гай.

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Зазначимо, що 30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що Україна відзначатиме День Незалежності за новим осучасненим сценарієм та без традиційного параду.

Чому в Україні скасували парад на День Незалежності?Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким параду на День Незалежності не буде. Грант назвав щорічний парад "помпезним і недешевим". Глава держави запевнив, що святкування Дня Незалежності відбудеться у новому форматі. Через економію коштів від скасування параду, гарант пропонує виділити 300 мільйонів гривень для премії українським військовим. Премії отримають і "солдати строкової служби, сержанти, офіцери – всі". Зеленський наголосив, що обов’язково гроші виділять військовим, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

За його словами, 24 серпня у Києві пройде Хода гідності, участь в якій візьме президент Володимир Зеленський, керівництво держави, військові ЗСУ, волонтери, спортсмени, медики, освітяни тощо.

Навіщо Зеленському знадобилася хода? І хто був першим – волонтери і ветерани АТО чи президент?

– Першим запропонували ідею ходи громадянське суспільство – волонтери та ветерани, які були обурені рішення президента Зеленського щодо скасування воєнного параду. Чому всі обурилися? По-перше, ціна, яку назвав Зеленський, за оцінками фахівців не відповідає дійсності.

– На парад не витрачали такі великі суми як 300 мільйонів. Крім того, чомусь вважає президент, що ці гроші, які він розділив, мають задовольнити військових.

Він чомусь не врахував, що в нас є ще прикордонна служба, СБУ, поліція. І вони теж є учасниками бойових дій, вони несуть свою службу у зоні ООС. В нас є різні підрозділи.

– Не тільки ЗСУ. Ще є добровольці. Ще парадом крокували ветерани, наші іноземні партнери з НАТО. Це був перший парад за всю історію, коли така кількість представників НАТО крокувала з нашими військовими. Обурення було великим.

У 2018 році парад з нагоди 27-ї річниці Незалежності України та 100-ї річниці відродження Української державності мав назву "Марш нової армії". У ньому взяли участь понад 4,5 тисячі військовослужбовців та 250 одиниць військової техніки.

– Зеленський це побачив, в Офісі президента зрозуміли, що це дуже програшна ситуація для них. Відповідно вони хочуть взяти ініціативу і намагаються видати це як свою ідею. Крім того, як я зрозумів, після ходи там бути має якийсь концерт.



Волонтер та ветеран АТО Мирослав Гай

– Я так розумію, для цього гроші знайшлися. Тобто на сцену, її встановлення, освітлення, виступи зірок. Чи це буде знов безкоштовний концерт, як це було під час виборчої компанії, не знаю. Все ж, напевно, це недешевий захід, адже точно запрошуватимуть відомих зірок, а це буде щось коштувати.

– Незрозуміло, тут якась така гра подвійна, не дуже приємна. Адже День незалежності не має бути днем якихось політичних махінацій. Вже виграли всі вибори, для чого ці кроки робити – незрозуміло.

Скажіть, будь ласка, ці дві ходи – одна президентська, а друга від волонтерів та ветеранів АТО. Чи не будуть вони конкурувати між собою на Хрещатику? Чи не буде якихось провокацій?

– Ніхто не хоче й не буде з ними конкурувати. У нас є наш День незалежності. У нас був наш парад, коли ми могли подивитись на героїв, на новітні зразки техніки. Яких, до речі, в 2014 році, коли я відправлявся на фронт, не було.



Новітні зразки військової техніки на військовому параді у 2018 році

– Треба віддати шану людям, які захищають незалежність, які роблять все можливо, щоб такі паради і така президентська хода взагалі були можливі в незалежній Україні. Тому не буде ніякої конкуренції.

– Я думаю, що просто спокійно собі достойні люди прийдуть в зазначений час, пройдуться Хрещатиком. Хтось у формі, хтось у вишиванці, хтось просто в святковому одязі. Приведуть дітей, розкажуть про День незалежності, поспілкуються один з одним і все. А у них буде концерт. Хай танцюють, співають.

Тобто обидві ходи будуть розділені у часі? Чи вони відбуватимуться одночасно?

– Я не знаю, не слідкую. Офіс президента вирішив взяти ініціативу, вирішили провести свою ходу. Вони ж не звернулися до громадянського суспільства, яке вони зневажають, і не запропонували об'єднатися.

– Вони не хочуть об'єднати суспільство. Вони кажуть, що проведуть свою ходу зі своїми волонтерами, ветеранами. Позганяють Нацгвардію для цього. Це такі кроки не дуже красиві.