"Хохли на колінах": українського художника викликали в СБУ через скандальну інсталяцію

Інсталяція чернівецького художника Івана Салевича "Хохли" мала стати частиною виставки до Дня Незалежності України. Наразі через неї художника викликали на допит в СБУ.

Інсталяцію хочуть заборонити експонувати у галереї "Вернісаж". Робота зображує людей у вишиванках, які стоять на колінах і "спрямовують погляд до Росії". Художник нібито хотів зобразити, що "частина українців не визначилася зі своєю національною ідентичністю".

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Директор галереї звернувся до СБУ

Проте директор галереї Ігор Сорокоумов через інсталяцію звернувся до Служби безпеки України. Він зазначив, що виставка може образити людей та її можуть сприймати двояко – тому хотів "поставити її на гальма".

Після звернення директора до СБУ, Салевич понад 2 години перебував на допиті. Художника запитували, чому він використав у своїй роботі російський прапор. Виставити інсталяцію таки дозволили, проте обов'язково – з пояснювальним текстом. Це повинно розв'язати проблему того, що твір можуть сприймати двояко.



Виставити інсталяцію дозволили / Фото "Суспільного"

Іван Салевич є заслуженим художником України. Водночас він є автором пам'ятників Паулю Целану та героям Буковинського куреня, що встановлені в Чернівцях.

В центрі культури "Вернісаж" відповідна виставка триватиме з 18 серпня до вересня.